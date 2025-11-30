अन्तरराष्ट्रीय

बांग्लादेश: प्रतिद्वंद्वी बीएनपी गुटों के बीच झड़प में 100 से अधिक लोग घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 30, 2025, 03:24 AM

ढाका, 29 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भीतर बढ़ते आंतरिक संघर्ष में फरीदपुर जिले के साल्था उपजिला में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में बड़ा बवाल हो गया। दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच संघर्ष की एक श्रृंखला में शनिवार को 100 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

स्थानीय लोगों के हवाले से बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र, द बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि फरीदपुर की गट्टी यूनियन में बीएनपी नेता जाहिद मटुब्बोर और नुरू मटुब्बोर के समर्थकों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद हाल के हफ्तों में बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार झड़पें हुई हैं।

रिपोर्टों से पता चलता है कि शनिवार को तनाव फिर से बढ़ गया जब दोनों पक्षों के समर्थक ढाल, भाले और बांस की लाठियों जैसे स्थानीय हथियारों से लैस होकर हिंसक झड़प में शामिल हो गए।

घटना की पुष्टि करते हुए साल्था पुलिस स्टेशन के प्रभारी (जांच) के एम मारुफ हसन रसेल ने कहा कि लंबी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 11:45 बजे स्थिति पर काबू पा लिया गया। व्यवस्था बनाए रखने और आगे की अशांति को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

गट्टी यूनियन के बलिया बाजार इलाके में तीन जगहों पर झड़पें हुईं, जिसमें स्थानीय लोगों ने बताया कि कम से कम 20 गांवों के हजारों लोग शामिल थे। इस क्रम में लगभग 20 घरों में तोड़फोड़ की गई और एक पशुशाला में लूटपाट की गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से, द बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि हिंसा की वजह से युद्धक्षेत्र में बदले इस इलाके से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा की तलाश में भागना पड़ा।

अस्पताल सूत्रों ने कथित तौर पर पुष्टि की है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 50 गंभीर हालत में फरीदपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के कई जिलों में पार्टी उम्मीदवारों और टिकट से वंचित लोगों के बीच हिंसक झड़पों में एक बीएनपी पार्टी सदस्य की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...