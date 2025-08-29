बांग्लादेश: नई न्यायिक नियुक्तियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नदारद

ढाका, 28 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद (बीएचबीसीयूसी) ने गुरुवार को देश में नवनियुक्त न्यायाधीशों में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व न होने पर निराशा व्यक्त की।

इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय प्रभाग में 25 न्यायाधीशों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनमें 9 न्यायिक अधिकारी, 9 वकील और सात विधि अधिकारी हैं।

बीएचबीसीयूसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "इन नियुक्तियों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की पूर्ण अनुपस्थिति अत्यंत खेदजनक है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि, यद्यपि अल्पसंख्यक देश की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हैं, फिर भी इन 25 नवनियुक्त न्यायाधीशों में इन समुदायों का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है।"

परिषद की ओर से, अध्यक्ष निम चंद्र भौमिक, कार्यकारी अध्यक्ष उषातन तालुकदार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्मल रोजारियो और कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ ने इस मामले पर गंभीर चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद के परामर्श से सोमवार देर रात नई नियुक्तियां कीं, जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 113 हो गई।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश ने 25 नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।

नियुक्त न्यायाधीशों में, नेशनल सिटिजन पार्टी के मुख्य समन्वयक (उत्तर) सरजिस आलम के ससुर, उप अटॉर्नी जनरल लुत्फुर रहमान को उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील रहमान को उप अटॉर्नी जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था।

पिछले महीने, बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने देश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत न्यायपालिका के 'हथियारीकरण' और चल रहे 'राज्य प्रायोजित उत्पीड़न' की कड़ी निंदा की थी।

पार्टी ने कहा, "न्यायाधीश अब अदालत के अंदर यूनुस समर्थित भीड़ द्वारा निर्देशित होते हैं। मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए पीड़ितों के कानूनी अधिकारों को नकारने के लिए, सरकार ने कानूनी सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक वकीलों पर हमले प्रायोजित किए, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता खत्म हो रही है। हमलावरों के लिए राज्य-प्रायोजित दमन और दंड से मुक्ति की यह श्रृंखला स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि न्यायपालिका भीड़तंत्र के अधीन हो गई है।"

शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से, उनके कार्यकाल के दौरान सेवा देने वाले कई न्यायाधीशों और वकीलों को मनगढ़ंत आधारों पर गिरफ्तार किया गया है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ये नवीनतम नियुक्तियां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक चाल हैं।

