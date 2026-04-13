बांग्लादेश: नागरिकों ने संसद सुधार अध्यादेशों को रद्द करने पर नाराजगी जताई

ढाका, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश के प्रबुद्ध जनों ने नेशनल पार्लियामेंट के कई सुधार अध्यादेशों को रद्द करने के फैसले पर “नाराजगी” जताई है। उनका कहना है कि यह कदम न सिर्फ लोगों की उम्मीदों को तोड़ता है, बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार के चुनावी वादों से भी इतर है। स्थानीय मीडिया ने आलोचकों के हवाले से लिखा है कि यह कदम सुधार की कोशिशों को कमजोर करता है और सरकार की वादाखिलाफी को दर्शाता है।

यह बयान रविवार को संसद के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (रिपील एंड रीइंस्टेटमेंट) बिल, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट (रिपील) बिल, और सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटेरिएट (रिपील) बिल पास करने के बाद आया।

एक संयुक्त बयान में, 31 जाने-माने लोगों ने कहा कि सिविल सोसाइटी लंबे समय से इन अध्यादेशों को पास कराने की मांग कर रही थी।

बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि 13वीं संसद की एक विशेष कमेटी ने 133 अध्यादेशों में से 98 को बिना बदलाव के पास करने का सुझाव दिया था, जबकि कुछ सुधार से जुड़े ऑर्डिनेंस को रद्द करने और दूसरों को बाद में बदले हुए बिल के तौर पर फिर से पेश करने की सिफारिश की थी।

बिल का समर्थन कर रहे लोगों ने सरकार के इस कदम को "देश के नागरिकों की उम्मीदों को ठुकराने" वाला करार दिया।

उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी सुधार, न्यायपालिका की आजादी और मानवाधिकार से जुड़े अध्यादेशों को रद्द करने का फैसला विपक्ष के कड़े विरोध और लोगों की मांगों को नजरअंदाज करते हुए लिया गया।”

“यह मौजूदा सरकार के चुनावी घोषणापत्र और उनके बार-बार कहे गए वादों के उलट है। बयान में कहा गया, “हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।”

नागरिकों ने सूचना का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश और 'जबरन गुमशुदगी रोकथाम और उपाय अध्यादेश' की और जांच करने के सुझावों की भी कड़ी आलोचना की, और ऐसे कदमों को “बिल्कुल गलत” बताया।

मानवाधिकार आयोग के बारे में, उन्होंने कहा कि एक के बाद एक सरकारों ने इस संस्था को असरदार बनाने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रहीं।

हस्ताक्षर करने वालों के अनुसार, मौजूदा कानून में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए तुरंत बदलाव की जरूरत है, और कहा कि अध्यादेश पास होता तो पीड़ितों को राहत मिल सकती थी और आयोग को मानवाधिकार तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिल सकता था।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सोसाइटी का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटेरिएट को असरदार बनाने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कदम को रद्द करने से न्यायिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और निचली अदालतों पर कार्यकारी दबाव फिर बढ़ जाएगा।

सरकार से संसद के जरिए अध्यादेश लागू करने की मांग करते हुए, हस्ताक्षर करने वालों ने कहा, “नहीं तो, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग एक बार फिर विरोध में मुखर होंगे और सक्रिय रूप से आंदोलन करेंगे।"

--आईएएनएस

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