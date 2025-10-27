बांग्लादेश में दो यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हिंसक झड़प, आगजनी और विस्फोट में 50 स्टूडेंट घायल

ढाका, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार में अराजकता का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार तड़के ढाका के अशुलिया क्षेत्र में डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में कम से कम 50 छात्र घायल हो गए।

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बार-बार हुए हमलों, तोड़फोड़ और आगजनी से भारी नुकसान हुआ है। इस हिंसक झड़प का सबसे ज्यादा खामियाजा सिटी यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ा है। छात्रों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर अशांति के दौरान सहायता प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

चश्मदीदों के हवाले से बांग्लादेशी दैनिक ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि रविवार शाम को तनाव तब शुरू हुआ, जब सिटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपनी मोटरसाइकिल से थूका और डैफोडिल यूनिवर्सिटी के छात्र से टकरा गया। इसी को लेकर दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच बहस बढ़ गई।

इस घटना के बाद स्थानीय हथियारों और ईंटों से लैस सिटी यूनिवर्सिटी के लगभग 40-50 छात्रों ने डैफोडिल यूनिवर्सिटी के छात्रों के आवास पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की।

हमले के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए तो डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक हजार से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए और सिटी यूनिवर्सिटी की ओर मार्च शुरू कर दिया।

सोमवार तड़के डैफोडिल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सिटी यूनिवर्सिटी परिसर में धावा बोल दिया, छात्रों को अंदर बंद कर दिया और संपत्ति में तोड़फोड़ शुरू कर दी।

उन्होंने प्रशासनिक भवन से कंप्यूटर और अन्य कीमती सामान लूट लिया। तीन बसों और एक निजी कार में आग लगा दी, और पांच अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान देसी बम का भी इस्तेमाल किया गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए।

सिटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र के अनुसार, सोमवार सुबह तक परिसर के कई हिस्सों में आग लगी थी। दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र एक-दूसरे का पीछा करते रहे।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट ने सिटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अख्तर हुसैन के हवाले से कहा, "बिरुलिया में हमारे परिसर के बगल में स्थित डैफोडिल विश्वविद्यालय के छात्रों और हमारे छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। डैफोडिल के कुछ छात्रों ने हमारे परिसर में आग लगा दी। उन्होंने कई वाहनों को जला दिया।"

इस बीच इस घटना की पुष्टि करते हुए अशुलिया पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर एसआई हबीबुर रहमान ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी