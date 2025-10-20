बांग्लादेश में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा जारी, बीएनपी कार्यकर्ताओं ने किया हमला

ढाका, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में पत्रकारों को निशाना बनाने की घटना लगातार सामने आ रही है। ताजा घटना में, स्थानीय मीडिया रिपोर्टर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष खालिदा जिया के ढाका स्थित गुलशन कार्यालय में हमला किया।

डेली न्यूजपेपर 'डेली अमर देश' के रिपोर्टर जाहिदुल इस्लाम पर रविवार दोपहर उस समय हमला हुआ जब वे ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे। उस समय सिलहट संभाग से पार्टी के उम्मीदवारों के बीच हाथापाई हो गई।

बांग्लादेश के द डेली स्टार ने जाहिदुल के हवाले से कहा, "मैं सुबह से ही बीएनपी अध्यक्ष के गुलशन कार्यालय में था, न्यूज इकट्ठा कर रहा था और नामांकन चाहने वालों से बात कर रहा था। शाम लगभग 4:30 बजे, नामांकन चाहने वालों ने आपस में झगड़ना और हाथापाई शुरू कर दी।"

उन्होंने आगे कहा, "जब मैंने अपने फोन से घटना की फुटेज लेने की कोशिश की, तो तीन-चार लोगों ने मुझे एक कमरे में घसीट लिया और मेरी पिटाई की। उन्होंने मेरा फोन तोड़ दिया। जब मैंने अपना प्रेस आईडी कार्ड दिखाया, तो उन्होंने उसे जब्त कर लिया और मुझे बाहर निकाल दिया।"

जाहिदुल ने आरोप लगाया कि हमलावरों में से एक मोहम्मद फैसल था, जो कार्यालय का एक कर्मचारी था। जाहिदुल के अनुसार, फैसल बीएनपी के सोशल मीडिया पेज के लिए कैमरामैन के रूप में काम करता है।

उन्होंने कहा, "फैसल ने मेरा फोन तोड़ दिया और मुझे मारा। फिर दूसरों ने भी मुझे पीटा और मुझे ऑफिस से बाहर मेन रोड पर धकेल दिया।"

रिपोर्टों से पता चलता है कि इस घटना के दौरान कई अन्य स्थानीय पत्रकारों को भी परेशान किया गया। इस घटना से पत्रकारों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने हिंसा, एक पत्रकार के मोबाइल फोन की तोड़फोड़ और उसके पहचान पत्र को जब्त करने की निंदा करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।

बांग्लादेश के बंगाली दैनिक 'जुगंटोर' ने ढाका मेल के मुख्य संवाददाता बोरहान उद्दीन के हवाले से कहा, "आज गुलशन कार्यालय में मेरे भाइयों पर, जिनमें साथी पत्रकार जाहिदुल भी शामिल हैं, हमला करने और अपमानित करने वाला व्यक्ति फैसल है। मैंने इस आदमी को 5 अगस्त के बाद से नहीं देखा है। वह बहुत प्रभावशाली है। आप पार्टी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ ऐसा न करें। मुझे उम्मीद थी कि बीएनपी तुरंत उसके खिलाफ मामला दर्ज करेगी और उसकी गिरफ्तारी की व्यवस्था करेगी।"

पिछले हफ़्ते, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट्स इन इंटरनेशनल मीडिया (बीजेआईएम) ने देश भर में पत्रकारों पर हुए हालिया हमलों पर चिंता व्यक्त की। इन हमलों में कथित तौर पर स्थानीय गुंडे, चैरिटी संस्थाएं और यहां तक कि देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्य भी शामिल थे।

--आईएएनएस

