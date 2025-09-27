बांग्लादेश में मंदिरों पर हमलों के बीच हिंदुओं की मांग, 'हमारे धार्मिक स्थलों को सालभर मुहैया कराई जाए सुरक्षा'

ढाका, 27 सितंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में हिंदू नेताओं ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों के लिए साल भर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।

ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हिंदू नेताओं ने कहा कि महज दुर्गा पूजा के दौरान नहीं बल्कि 12 मास तक वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। नेताओं ने कहा कि देश भर के 13 जिलों से मंदिरों और मूर्तियों में तोड़फोड़ की घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी हैं।

ये हमले बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव, जो 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जाएगा, की तैयारियों के बीच हुए।

ये हिंसक घटनाएं एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती हैं क्योंकि अगस्त 2024 में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बांग्लादेश में सत्ता संभालने के बाद से देश में हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हमलों में वृद्धि देखी गई है।

एक प्रमुख बांग्लादेशी अखबार, द डेली स्टार ने मोहननगर सर्बोजनिन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देब के हवाले से कहा, "अगर हम एक भेदभाव-मुक्त बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल पूजा के पांच दिनों की सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि पूरे 365 दिनों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा।"

जयंत ने धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के नेताओं और अन्य निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज झूठे और निराधार मामलों को वापस लेने का भी आह्वान किया।

पूजा उद्जापन परिषद के अध्यक्ष बासुदेव धर के अनुसार, कई हिंदुओं को मनगढ़ंत मामलों में फंसाया गया है और उन्होंने अंतरिम सरकार से उन्हें पूजा में भाग लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

इस बीच, पूजा उद्जापन परिषद के सलाहकार सुब्रत चौधरी ने कहा कि देश भर में मूर्तियों और मंदिरों में तोड़फोड़ करने वालों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।

पिछले हफ्ते, स्थानीय मीडिया ने बताया कि कुश्तिया जिले के मीरपुर उपजिला स्थित स्वरूपदाह पालपारा श्री श्री राखा काली मंदिर में बदमाशों ने मूर्तियों को तोड़ा और एक निगराना रखने वाला कैमरा और मेमोरी कार्ड चुरा लिया था।

इसके बाद, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों की लगातार बढ़ती लहर के बीच, जमालपुर जिले के सरिशाबारी उपजिला स्थित एक हिंदू मंदिर में एक बदमाश ने इसी तरह की एक विचलित करने वाली वारदात में सात मूर्तियों को तोड़ दिया था।

इस हफ्ते की शुरुआत में, बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों के दौरान मंदिरों पर हमलों और मूर्तियों को तोड़े जाने की निंदा की थी।

यूनुस शासन की आलोचना करते हुए, पार्टी ने कहा, "जब से इस समूह ने राज्य की सत्ता हथिया ली है, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं।"

अवामी लीग ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यह भी आरोप लगाया कि यूनुस शासन ने बांग्लादेश को सभी धर्मों और मान्यताओं के लोगों के लिए असुरक्षित बना दिया है।

