बांग्लादेश में फिर फूटा शिक्षकों का गुस्सा, प्राथमिक टीचरों ने देशभर में स्कूल बंद का किया ऐलान

Dec 03, 2025, 03:19 PM

ढाका, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ छात्र और शिक्षक तक, सभी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं, आए दिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के शिक्षकों ने बुधवार को अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया।

मंगलवार रात से ही विरोध कर रहे शिक्षकों ने देशभर में 'प्राइमरी टीचर्स डिमांड इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल (प्राथमिक शिक्षक की मांग कार्यान्वयन परिषद)' के बैनर तले बंद का ऐलान किया। शिक्षकों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्रालय से मिले भरोसे के बावजूद उनकी मांगों को पूरा करने में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बता दें कि इससे पहले भी ये शिक्षक सड़कों पर उतरे थे और देशभर के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी।

बांग्लादेशी अखबार द ढाका ट्रिब्यून ने काउंसिल के हवाले से कहा, "वित्त मंत्रालय ने हमारी तीन पॉइंट की मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। इस वजह से सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल बुधवार से बंद रहेंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक परीक्षा का बॉयकॉट किया जाएगा।"

काउंसिल का कहना है, "हमें उम्मीद है कि अधिकारी सहायक शिक्षकों की जायज मांगों पर तुरंत एक्शन लेंगे, प्राइमरी स्कूलों में रुकावट को दूर करेंगे, और टीचरों को क्लासरूम में लौटने और परीक्षा फिर से शुरू करने की इजाजत देंगे।"

दरअसल, ये पूरा मामला सहायक शिक्षकों का वेतन स्केल ग्रेड 10 तक अपग्रेड करना, 10 और 16 साल की सेवा के बाद हायर ग्रेड बेनिफिट्स से जुड़ी मुश्किलों को दूर करना, और सहायक टीचर से हेड टीचर के पद पर 100 फीसदी विभागीय प्रमोशन शामिल था।

मोहम्मद शमसुद्दीन ने बुधवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक स्कूल बंद या लॉक-स्कूल प्रोग्राम जारी रहेगा।"

इससे पहले प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने पे ग्रेड और प्रमोशन से जुड़ी मांगों को लेकर तीन दिन के लिए स्कूलों में काम बंद रखा था। बांग्लादेश प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट टीचर्स एसोसिएशन (प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक संघ) के अध्यक्ष शमसुद्दीन मसूद ने बताया था कि यह हड़ताल मिलकर की जा रही है, क्योंकि अंतरिम सरकार के तहत मंत्रालय ने पूरे नवंबर में उनकी मांगों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।

बांग्लादेश प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी खैरुन नाहर लिपिने कहा, "हमारे एक साथी की मौत हो गई, और कई दूसरे पुलिस एक्शन में घायल हो गए। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा करने वाला नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, हम क्लास में नहीं जाएंगे और परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे।"

बता दें कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों में काफी तेजी देखी गई है। देश आर्थिक मंदी और बिगड़ते काम करने के हालात से जूझ रहा है।

