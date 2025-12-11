बांग्लादेश में चुनावी सुगबुगाहट तेज, एनसीपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों के बीच सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले 125 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।

पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा एनसीपी के सदस्य-सचिव अख्तर हुसैन ने की। एनसीपी कन्वीनर नाहिद इस्लाम ढाका-11 से चुनाव लड़ेंगी, जबकि अख्तर हुसैन रंगपुर-4 से चुनाव लड़ेंगे।

नसीरुद्दीन पटवारी ढाका-18 सीट से, सरजिस आलम पंचगढ़-1 से, और हसनत अब्दुल्ला कुमिला-4 से चुनाव लड़ेंगे। तस्नीम जारा ढाका-9 से और अब्दुल हन्नान मसूद नोआखली-6 से चुनाव लड़ेंगे।

उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा से पहले, एनसीपी की चुनाव समिति के प्रमुख नसीरुद्दीन पटवारी ने मतदाताओं से अपील की कि वे चुनाव के दिन होने वाले जनमत संग्रह में 'हां' के पक्ष में वोट दें। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों से यह भी कहा कि वे पार्टी के चिह्न शपला कोली (वाटर लिली कली) और जनमत संग्रह में 'हां' वोट के लिए एक साथ अभियान चलाएं।

नसीरुद्दीन ने आगे कहा, "दो संभावित दावेदार, आसिफ महमूद शोजिब भुइयां और महफूज आलम ने अभी तक अपने सलाहकार पदों से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते।"

नाहिद इस्लाम ने रिपोर्टर्स से कहा, "हमने 125 सीटों के लिए नामों के साथ शुरुआती लिस्ट जारी की है। धीरे-धीरे और नाम जारी किए जाएंगे। अगर हमें किसी नॉमिनी के खिलाफ शिकायत मिलती है या कोई ज्यादा होशियारी दिखाता है, तो हम बदलाव करेंगे।"

गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने आगे कहा, "एनसीपी सभी 300 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की योजना बना रही है, जिसके बाद गठबंधन साझेदारों के साथ बातचीत होगी।"

बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने बांग्लादेश चुनाव को लेकर जानकारी दी थी कि इस हफ्ते में किसी भी दिन तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि, अब तक आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा, वोटिंग का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है।

