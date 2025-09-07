बांग्लादेश में अवामी लीग के एक और नेता समेत 7 अन्य गिरफ्तार

ढाका, 6 सितंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश पुलिस ने अवामी लीग के पूर्व सांसद सद्दाम हुसैन पावेल को सात अन्य के साथ गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सभी पर "विध्वंसक गतिविधियों की योजना बनाने और इस मद में फंडिंग करने" का आरोप है।

वहीं, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की मीडिया शाखा की ओर से शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अवामी लीग के पूर्व सांसद सद्दाम को गुरुवार रात राजधानी के मोहम्मदपुर इलाके में छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया।

इसके अलावा, सात अन्य को भी उसी रात ढाका में पुलिस ने अलग-अलग छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया।

विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि उन पर कथित तौर पर कानून-व्यवस्था को बाधित करके और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में अचानक जुलूस निकालकर देश को "अस्थिर" करने का आरोप लगाया गया है।

बांग्लादेशी दैनिक द बिजनेस स्टैंडर्ड ने अदालती सूत्रों के हवाले से बताया कि ढाका की एक अदालत ने पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान हत्या के प्रयास के आरोप में सद्दाम को जेल भेज दिया है।

ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पार्थ भद्र ने यह आदेश पुलिस की ओर से शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किए जाने के बाद जारी किया।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने बांग्लादेश पुलिस ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान में अवामी लीग के 1,593 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।

हाल ही में, अवामी लीग के मीडिया प्रकोष्ठ ने बताया कि यूनुस शासन के तहत देश में "फर्जी कानूनी मामलों, मॉब वाइलेंस और राजनीतिक बदला" लेने की प्रवृत्ति में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है।

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से "फर्जी मामलों की सुनामी" के बीच बांग्लादेश में "न्याय व्यवस्था के पतन" पर प्रकाश डाला।

विश्लेषकों ने युनूस की इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दिया है। ज्यादातर का मानना है कि पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद से ही अवामी लीग को निशाने पर लिया जा रहा है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई केस मढ़े जा रहे हैं।

