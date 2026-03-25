बांग्लादेश में 1971 के नरसंहार के दोषियों को पाकिस्तान में फिर से बसाने की कोशिशें जारी हैं: शेख हसीना

ढाका, 25 मार्च (आईएएनएस)। बांग्लादेश में बुधवार को नरसंहार दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1971 में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई के दौरान मारे गए लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी।

पूर्व पीएम हसीना ने इसे बांग्लादेशी लोगों की जिंदगी की सबसे डरावनी रात बताया। उन्होंने कहा कि 25 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना ने "ऑपरेशन सर्चलाइट" शुरू किया, जिससे बांग्लादेशी लोगों को खत्म करने का एक सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू हुआ।

पूर्व पीएम के एक बयान में कहा गया, "नौ महीनों के अंदर, इस क्रूर नरसंहार में मरने वालों की संख्या 3 मिलियन से ज्यादा हो गई। क्योंकि बंगाली इतिहास में इतनी ज्यादा क्रूरता की कोई मिसाल नहीं थी, इसलिए 'नरसंहार' के लिए कोई सही बंगाली शब्द कभी सामने नहीं आया; इसका मतलब बताने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द 'नरसंहार' इस्तेमाल किया जाता है।" शेख हसीना के इस बयान को अवामी लीग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था।

उन्होंने आगे कहा, "इस अंधेरी रात में, मैं बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के महान नेता, राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को याद करती हूं, जिन्हें उसी रात कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। मैं उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि देती हूं जिनके पवित्र खून ने इस मिट्टी को रंगा है।"

हसीना ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना के "जुल्म और बर्बरता" को देश और विदेश दोनों जगह पहचान मिले, अवामी लीग सरकार ने अपने समय में 11 मार्च, 2017 को देश की संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की और 25 मार्च को 'जेनोसाइड डे/नरसंहार दिवस' के तौर पर मनाया।

पूर्व पीएम ने कहा, "हमने दुनिया को अपनी आजादी की भारी कीमत के बारे में बताने और इस नरसंहार के लिए इंसाफ की दुनिया भर में मांग को मजबूत करने की कोशिश की है।"

हसीना ने जोर देकर कहा कि देश और विदेश की "साजिशों और दबाव" के बावजूद, पिछली अवामी लीग सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म करने वाले कई पहचाने गए अपराधियों को सही कानूनी प्रक्रिया के जरिए कड़ी सजा मिले।

उन्होंने कहा, "यह बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इंसाफ, कानून के राज और सजा से बचने की संस्कृति को खत्म करने की दिशा में एक जरूरी कदम था।"

मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली पिछली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए हसीना ने कहा, "यूनुस सरकार के समय में, इस ट्रायल को रोक दिया गया था, और दोषी युद्ध अपराधियों को रिहा कर दिया गया। मौत की सजा पाए एक युद्ध अपराधी को देश की संसद का सदस्य भी बना दिया गया था, जिससे लाखों शहीदों के बलिदान का अपमान हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "इसी ट्रेंड को जारी रखते हुए, शहीदों की पवित्र यादों को जानबूझकर कमजोर करने और अपराधियों और हारी हुई ताकतों के साथियों को अलग-अलग तरीकों से फिर से बसाने की कोशिशें जारी हैं। यह न केवल इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना है, बल्कि आजादी की लड़ाई की भावना पर भी हमला है।"

1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान दिखाई गई एकता पर जोर देते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि हत्यारों को फिर से बसाने और देश में पाकिस्तानी सोच को फिर से लाने की किसी भी कोशिश का विरोध राष्ट्रीय एकजुटता से किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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