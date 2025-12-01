बांग्लादेश : खुलना कोर्ट के बाहर दो लोगों की गोली मारकर हत्या

ढाका, 30 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश के खुलना में मेट्रोपॉलिटन सत्र न्‍यायाधीश अदालत के गेट के बाहर रविवार को हमलावरों ने दो लोगों की हत्या कर दी।

बांग्‍लादेश के बंगाली दैनिक प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के मुताबिक, खुलना सदर थाने के प्रभारी अधिकारी शफीकुल इस्लाम ने मरने वालों की पहचान मोहम्मद फजले रब्बी (रजोन) और हसीब हाउलादर के तौर पर की है।

पुलिस ने बताया कि रजोन के खिलाफ छह केस दर्ज थे, जबकि हसीब कई केस में फंसा हुआ था।

खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस के खुलना जोन के असिस्टेंट कमिश्नर शिहाब करीम ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। हम मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। हम यह पता लगा रहे हैं कि हत्या किसने की और गोली चलाने के पीछे क्या मकसद था।

प्रत्‍यक्षदर्शियों ने बताया कि जमानत पर रिहा दो आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट गेट के पास चाय पी रहे थे, तभी चार से पांच हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोली लगने के बाद दोनों लोग जमीन पर गिर गए और हमलावरों ने उन पर चाकू से कई वार किए। हमलावर घटना की जगह से भाग गए, जबकि दो गंभीर रूप से घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया।

28 नवंबर को, बांग्लादेश के चटगांव में कोतवली पुलिस स्टेशन से करीब 300 गज की दूरी पर एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मरने वाला लक्ष्मीपुर का 32 साल का इस्माइल हुसैन था।

कोतवली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (ओसी) अब्दुल करीम ने कहा कि उसे अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस की एक पेट्रोल टीम ने सुबह करीब 4 बजे हुसैन को बचाया और हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

