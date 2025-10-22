अन्तरराष्ट्रीय

बांग्लादेश: जमात की चेतावनी, 'अगर यूनुस सरकार किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेगी तो होगा विरोध प्रदर्शन'

Oct 22, 2025, 06:05 AM

ढाका, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने चेतावनी दी है कि यदि यूनुस प्रशासन का कोई भी सदस्य किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में काम करता है तो लोग सड़क पर उतर आएंगे।

ढाका में बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद के उत्तरी द्वार पर एक रैली को संबोधित करते हुए, जमात के सहायक महासचिव रफीकुल इस्लाम खान ने कहा, "अगर कोई सलाहकार, सचिव, चुनाव आयुक्त या पुलिस अधिकारी पार्टी के आदमी की तरह काम करना चाहता है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी जानते हैं कि प्रशासन में उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने पार्टी के कठपुतली की तरह काम किया। अगर कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए काम करता है, तो लोग यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे।"

बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र, द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह रैली सोमवार को जमात और सात अन्य इस्लामिक दलों की पांच सूत्री मांगों को लेकर चल रहे संगठित आंदोलन के चौथे चरण के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें जुलाई चार्टर पर नवंबर में जनमत संग्रह और आगामी राष्ट्रीय चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणाली के तहत कराने की मांग शामिल है।

पांच सूत्री मांगों को दोहराते हुए, रफीकुल ने कहा, "अगर ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो जमात का आंदोलन जारी रहेगा।"

दूसरी ओर, जमात और राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (एनसीपी) के बीच जनसंपर्क प्रणाली की मांग को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, जमात के महासचिव गुलाम पोरवार ने एनसीपी नेताओं को इस्लामी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचने की सलाह दी।

यह टिप्पणी एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमात की ओर से शुरू की गई 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) आंदोलन' की मांग "एक सोची-समझी राजनीतिक धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है।"

बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक, प्रोथोम आलो ने पोरवार के हवाले से कहा, "आप एक नए छात्र-नेतृत्व वाले राजनीतिक संगठन हैं। जमात-ए-इस्लामी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपको अभी लंबा रास्ता तय करना है। जन्म के तुरंत बाद अपने पिता से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश न करें।"

उन्होंने एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा, "हम आपको अभी इतनी गंभीरता से नहीं लेते। अभी हमारी आलोचना शुरू न करें; आपके सामने एक लंबा रास्ता है।"

अगले साल होने वाले चुनावों से पहले बांग्लादेश में अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ती जा रही है।

जिन पार्टियों ने पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूनुस के साथ मिलकर काम किया था, वे अब सुधार प्रस्तावों को लेकर आपस में भिड़ गई हैं।

--आईएएनएस

केआर/

