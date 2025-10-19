अन्तरराष्ट्रीय

बांग्लादेश: 'जुलाई योद्धाओं' ने तीन सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी सड़क जाम की धमकी दी

Oct 19, 2025, 02:55 AM

ढाका, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर को लेकर उत्पन्न तनाव के मद्देनजर, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के एक समूह, जिन्हें 'जुलाई जोधा संसद' (जुलाई योद्धा) नाम दिया गया है, ने रविवार को देश भर में सभी राजमार्गों को अवरुद्ध करने की घोषणा की है, और वे अपनी तीन मांगों पर जोर दे रहे हैं, स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

मांगों में जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करना, घायलों को 'जुलाई योद्धा' के रूप में मान्यता देना, मृतकों के परिवारों के पुनर्वास के लिए एक विशिष्ट रोडमैप और घायलों को कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है।

नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) और चार वामपंथी दलों सहित कई राजनीतिक दलों के बहिष्कार के बीच, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस, राष्ट्रीय सहमति आयोग के सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शुक्रवार को जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किए।

ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, 'जुलाई जोधा संसद' समूह के मुख्य आयोजक मसूद राणा ने संसद परिसर के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के बाद शुक्रवार शाम को नाकेबंदी की घोषणा की थी, जहां उन्होंने जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

बांग्लादेशी दैनिक 'जुगांतोर' ने मसूद के हवाले से कहा, "हम पर हमला किया गया है। हम पर हुए हमले का विरोध करने और अपनी तीन सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए, रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हर जिले और शहर के राजमार्गों पर नाकाबंदी की जाएगी।"

मसूद ने पुलिस पर उनके "शांतिपूर्ण धरने" पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा, "हम संसद द्वार के सामने शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे बात की थी, और हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि हमारा कार्यक्रम सुबह 10 बजे तक बिना किसी अव्यवस्था के जारी रहेगा। लेकिन कोई बातचीत या समाधान शुरू करने के बजाय, उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया।"

शुक्रवार दोपहर, जुलाई चार्टर हस्ताक्षर समारोह से कुछ घंटे पहले संसद परिसर में कानून प्रवर्तन अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

इस घटना की पुष्टि करते हुए, ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर फारुक ने कहा कि जुलाई विरोध प्रदर्शनों में शामिल 36 लोग घायल हुए थे जिन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालने और अपनी मांगों पर जोर देने की कोशिश की, सेना और पुलिस ने उन्हें संसद द्वार पर रोक दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए तीन राउंड साउंड ग्रेनेड दागे।

इसके बाद, प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक कार और एक बस सहित पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और जुलाई चार्टर हस्ताक्षर समारोह के लिए संसद भवन के बाहर स्थापित अस्थायी स्वागत कक्ष, नियंत्रण कक्ष और फर्नीचर में आग लगा दी।

प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर हमें फिर से अपना खून बहाना पड़ा, तो दूसरा प्रशासन भी नहीं बचेगा।" उन्होंने बताया कि कैसे पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों ने पूर्व अवामी लीग सरकार को गिरा दिया था और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया था।

पिछले साल हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिरा दिया गया था।

