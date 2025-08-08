अन्तरराष्ट्रीय

बांग्लादेश : गाजीपुर में फेसबुक लाइव के बाद पत्रकार की हत्या, उगाही के खिलाफ उठाई थी आवाज

Aug 08, 2025, 04:43 AM

ढाका, 8 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश के गाजीपुर में एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव कर उगाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके तुरंत बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना गाजीपुर शहर के चंदना चौरस्ता इलाके की है। मृतक पत्रकार की पहचान 38 वर्षीय मोहम्मद असदुज्जमां तुहिन के रूप में हुई, जो गाजीपुर में स्टाफ रिपोर्टर थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तुहिन ने गुरुवार दोपहर चंदना चौरस्ता पर से फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने स्थानीय दुकानों और फुटपाथों से हो रही उगाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। रात करीब 8 बजे उन्होंने अपने निजी फेसबुक अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लोग सड़क को अनियंत्रित तरीके से पार करते दिख रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद तुहिन मस्जिद मार्केट के सामने एक चाय की दुकान पर बैठा था, तभी कुछ युवकों के साथ उनकी कहासुनी हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विवाद के दौरान युवकों ने तुहिन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी फेसबुक पर वायरल हो रहा है।

गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बसोन थाने के प्रभारी (ओसी) शाहीन खान ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "हम अभी यह पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि मृतक पत्रकार था या नहीं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच चल रही है।"

हालांकि, बसोन थाने के सब-इंस्पेक्टर (एसआई) जहिरुल इस्लाम ने पुष्टि की है कि मृतक एक मीडियाकर्मी था। तुहिन का शव बरामद कर शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

बसोन थाने के प्रभारी शाहीन खान ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद और हमलावरों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है।

