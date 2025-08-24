बांग्लादेश: ढाका में इशाक डार, विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से की मुलाकात

ढाका, 24 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है पाकिस्तान के साथ उसकी करीबी बढ़ी है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने इस मुलाकात को काफी उपयोगी बताया है।

ढाका में इशाक डार ने बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार, मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, व्यापार और आर्थिक सहयोग, लोगों से लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा और क्षमता निर्माण में सहयोग, और मानवीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। सार्क के पुनरुद्धार और फिलिस्तीन तथा रोहिंग्या मुद्दे के समाधान सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

पाकिस्तान के मुताबिक बातचीत 'रचनात्मक माहौल' में हुई, जो दोनों देशों के बीच मौजूदा सद्भावना और सौहार्द को दर्शाती है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करने पर सहमत हुए। तौहीद हुसैन ने इशाक डार के सम्मान में लंच का आयोजन किया।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक्स अकाउंट पर कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 13 साल बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। डार से पहले हिना रब्बानी खार ने 2012 में ढाका का दौरा किया था।

इशाक डार की इस यात्रा से पहले पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान भी ढाका पहुंचे थे। दोनों देशों की सेना के बड़े अधिकारियों के बीच भी पिछले कुछ महीनों में कई दौर की बात हो चुकी है।

बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने और मुहम्मूद युनूस के अंतरिम सरकार के मुखिया बनने के बाद से पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी बढ़ी है। हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश भारत के ज्यादा करीब रहा है। बताया जा रहा है कि डार को अप्रैल में ही ढाका जाना था, लेकिन भारत के साथ बढ़े तनाव के चलते उन्हें इसे टालना पड़ा था।

