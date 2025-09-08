बांग्लादेश: बकाया वेतन के विरोध में 600 से अधिक श्रमिकों का प्रदर्शन, ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग किया अवरुद्ध

ढाका, 8 सितंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में एक कपड़ा कारखाने के 600 से अधिक श्रमिकों ने सोमवार को बकाया वेतन के विरोध में ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, नाकेबंदी के कारण यातायात ठप हो गया, जिससे यात्रियों और आसपास के इलाकों में भारी असुविधा हुई।

इस घटना की पुष्टि करते हुए, गाजीपुर औद्योगिक पुलिस के बासन जोन के निरीक्षक, फारुकुल आलम ने कहा कि मजदूरों को जाने के लिए मना लेने के बाद, इलाके में यातायात सामान्य हो गया।

इसके बाद, मजदूर फैक्टरी में दाखिल हुए और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिले।

मजदूरों ने दावा किया कि जुलाई और अगस्त का उनका वेतन अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सितंबर बीत जाने के बाद भी, छुट्टियों का हवाला देकर उनके भुगतान में बार-बार देरी हो रही है।

बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बकाया भुगतान न होने से कई लोग अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बकाया किराए को लेकर मकान मालिकों के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं।

पिछले सप्ताह, फैक्टरी बंद होने और छंटनी के विरोध में उत्तरी बांग्लादेश में मजदूरों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के बीच हुई झड़पों में एक मजदूर की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मजदूर रंगपुर संभाग के निलफामारी जिले में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) में इकट्ठा हुए, जहां उनकी सुरक्षा अधिकारियों से झड़प हुई।

इस हिंसक घटना के बाद, बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने निलफामारी में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक निहत्थे फैक्ट्री मजदूर की गोली मारकर हत्या करने के लिए मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की।

इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए, अवामी लीग ने आरोप लगाया कि यूनुस शासन के तहत, बांग्लादेश खून की नदी में बदल गया है, एक ऐसी हकीकत जिसे देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं।

अवामी लीग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "यह नाजायज, जड़हीन शासन अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले किसी भी नागरिक को दुश्मन मानता है। जनता की ताकत उन्हें डराती है। इसीलिए वे न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए गोलियों का सहारा लेते हैं।"

--आईएएनएस

एससीएच