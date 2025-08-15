अन्तरराष्ट्रीय

बांग्लादेश : बंगबंधु पुण्यतिथि से पहले अवामी लीग के नेता गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 15, 2025, 05:41 AM

ढाका, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग पार्टी पर चल रही कार्रवाई में ढाका पुलिस ने कई पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया है। इन पर 15 अगस्त को होने वाले कथित सरकार विरोधी कार्यक्रमों की योजना बनाने का संदेह है। यह तारीख बंगबंधु शेख मुजीब-उर-रहमान की 50वीं पुण्यतिथि भी है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, पुलिस ने अवामी लीग सरकार में पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जाहिद मलिक के सहायक निजी सचिव (एपीएस) अमीन-उर-रहमान सलीम को भी हिरासत में लिया है। सलीम पर मनीकगंज जिले में छात्रों और आम लोगों पर कथित हमले के मामले में कार्रवाई की गई है।

घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, मानिकगंज सदर पुलिस थाने के प्रभारी एसएम अमन उल्लाह ने बताया कि बुधवार को विभिन्न स्थानों पर की गई छापेमारी में मानिकगंज-3 निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व सांसद सलीम सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक जुगंटोर के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में अवामी लीग के नेता मोहम्मद अली चौधरी, नूरुल इस्लाम नूरू, मुशर्रफ हुसैन, मोहम्मद राजू, इमरान महमूद ईरान, निजाम बेपारी और अजीम मिया शामिल हैं। ओसी अमन उल्लाह के अनुसार, वे 15 अगस्त को विभिन्न सरकार विरोधी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे थे। ये सभी पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित हमलों से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी गुरुवार को अदालत में पेश होंगे।

इस बीच, अवामी लीग ने गुरुवार को यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने बंगबंधु की 50वीं पुण्यतिथि पर कोई आयोजन नहीं किया और लोगों को किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के खिलाफ चेतावनी दी।

पार्टी ने घोषणा की थी कि वह 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीब-उर-रहमान और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या की स्मृति में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाएगी। इसमें कहा गया है कि यूनुस शासन, राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि मनाने की इजाजत न देकर लोगों से उनके अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहा है।

अवामी लीग ने देश और विदेश में अपने सहयोगियों, भाईचारे के संगठनों और विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक समूहों से शुक्रवार को गंभीर और शोकाकुल वातावरण में सम्मान, आदर और प्रेम के साथ राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की अपील की।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...