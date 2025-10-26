बीएपीएस प्रमुख महंत स्वामी महाराज को दुनिया भर में बेहतर समुदाय बनाने के लिए सम्मानित किया गया

न्यूयॉर्क, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। विश्वव्यापी बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित फोरम ऑन फेथ 2025 में प्रतिष्ठित 'बेहतर समुदायों के निर्माण में उपलब्धि' (अचीवमेंट इन बिल्डिंग बेटर कम्युनिटीज ) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के अनुसार यह प्रतिष्ठित सम्मान सद्भाव को बढ़ावा देने, परिवारों को मजबूत बनाने और आस्था-आधारित सेवा के माध्यम से समाज को बदलने में उनके अटूट वैश्विक नेतृत्व के सम्मान का प्रतीक है।

आध्यात्मिक संगठन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के सम्मान में, फोरम ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत सहित समाज की सार्थक और ठोस सेवा के लिए दुनिया भर में बीएपीएस स्वयंसेवकों को संगठित करने में उनके नेतृत्व को मान्यता दी। आयोजकों ने पारिवारिक सद्भाव, मानसिक कल्याण और लचीलेपन को बढ़ावा देने वाली पहलों को उनके प्रोत्साहन का भी उल्लेख किया, जो व्यक्तियों को एक साथ फलने-फूलने के मूल्यों और शक्ति से लैस करते हैं।

आस्था मंच के प्रतीक चिन्ह वाली एक शानदार क्रिस्टल ट्रॉफी के रूप में यह पुरस्कार प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेताओं, राजनयिकों, लोक प्रशासकों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष दिया गया, जो मानव कल्याण और एकता में बीएपीएस के असाधारण योगदान को मान्यता देता है।

बयान में आगे कहा कि महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में बीएपीएस ने अपने मानवीय कार्यों का तेजी से विस्तार किया है। पांच महाद्वीपों में 1,800 से अधिक मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण और संचालन किया है। ये मंदिर न केवल पवित्र स्थान हैं, बल्कि जीवन को समृद्ध करने वाले केंद्र भी हैं, जहां युवा चरित्र विकास और नेतृत्व कार्यक्रमों, महिला सशक्तिकरण पहलों, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिविरों, नशामुक्ति और मानसिक कल्याण मिशनों, शैक्षिक उत्थान और करियर मार्गदर्शन, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान, दुनिया भर में आपदा राहत और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों, और आधुनिक दुनिया में अंतरधार्मिक सद्भाव के माध्यम से लाखों लोगों का समर्थन किया जाता है।

नई दिल्ली स्थित बीएपीएस अक्षरधाम, अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित बीएपीएस अक्षरधाम और अबू धाबी में नव-उद्घाटित बीएपीएस हिंदू मंदिर जैसी प्रमुख परियोजनाएं शांति और बंधुत्व के विश्वव्यापी प्रतीक हैं, जो सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लोगों का स्वागत करती हैं।

आस्था मंच में धार्मिक संस्थानों, सरकार, व्यवसाय, शिक्षा जगत, राजनयिक दल और नागरिक संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में न्यूयॉर्क के आर्कबिशप कार्डिनल टिमोथी डोलन, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्टीफन ब्रेयर और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल शामिल थे। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय यह था कि आस्था समाज में एक रचनात्मक प्रभाव डालती है, जिसमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की क्षमता है।

