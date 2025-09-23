अन्तरराष्ट्रीय

Beijing Cultural Forum 2025 : पेइचिंग सांस्कृतिक मंच उद्घाटित हुआ

पेइचिंग सांस्कृतिक मंच 2025 में संस्कृति और प्रौद्योगिकी के संगम पर मंथन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 11:53 AM
पेइचिंग सांस्कृतिक मंच उद्घाटित हुआ

बीजिंग: 2025 पेइचिंग सांस्कृतिक मंच पेइचिंग में उद्घाटित हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पोलित ब्यूरो के सदस्य, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के प्रचार-प्रसार मंत्री ली शुलेई, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पोलित ब्यूरो के सदस्य, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पेइचिंग कमेटी के सचिव यिन ली ने इसमें भाग लिया और भाषण भी दिया।

चीनी और विदेशी मेहमानों का मानना है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा पेश किए गए संस्कृति और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए प्रभावी तंत्र की खोज करने और सांस्कृतिक निर्माण के डिजिटल सशक्तीकरण और सूचनाकरण परिवर्तन को प्राप्त करने का प्रस्ताव संस्कृति और प्रौद्योगिकी के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संसाधनों के लाभों को सांस्कृतिक विकास लाभ में बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

 

वर्तमान में, नए दौर की वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति और औद्योगिक परिवर्तन गहराई से विकसित हो रहा है, जो संस्कृति और प्रौद्योगिकी के गहन एकीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जो सांस्कृतिक उत्पादन सामग्री और प्रसार विधियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक नवाचार की चौड़ाई और गहराई को बढ़ाने में मदद करेगा।

 

चीनी और विदेशी मेहमानों ने कहा कि संस्कृति और प्रौद्योगिकी के एकीकरण की विकास दिशा को समझना आवश्यक है, और यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी हमेशा सांस्कृतिक विरासत और नवाचार की सेवा करती है, और लोगों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन की सेवा करती है। हमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उत्तराधिकार की क्षमता और स्तर में सुधार करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और नए साधनों का उपयोग करना चाहिए, तथा ऐतिहासिक संदर्भ की निरंतरता में बेहतर मदद करनी चाहिए।

 

ध्यान रहे, 2025 पेइचिंग सांस्कृतिक मंच का विषय है "संस्कृति और प्रौद्योगिकी का एकीकृत विकास"। इसमें 58 देशों और क्षेत्रों से 800 से अधिक मेहमानों ने भाग लिया।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

digital innovationXi Jinping Visioncultural heritageBeijing Cultural ForumGlobal CooperationCulture and TechnologyChina 2025

Related posts

Loading...

More from author

Loading...