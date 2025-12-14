बोंडी बीच मास शूटिंग की वैश्विक निंदा, दुनिया बोली 'ये बेहद दुखद और भयावह'

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी विरोधी हमले की वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। सभी ने एक सुर में कड़ी निंदा करते हुए बेहद दुखद करार दिया है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि वो इस संकट की घड़ी में यहूदियों के साथ हैं। आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि जो हुआ उससे उन्हें सदमा लगा है।

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "मैं पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। यूरोप ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के यहूदी समुदायों के साथ खड़ा है। हम हिंसा, यहूदी-विरोध और नफरत के खिलाफ एकजुट हैं।"

स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी ने ऑस्ट्रेलिया के आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी "सहानुभूति और एकजुटता" दिखाई। स्विनी ने इस हमले को "भयानक" बताया और कहा कि वह इससे "हैरान" हैं।

उन्होंने आगे कहा: "मैं बोंडी बीच पर हुई घटनाओं से हैरान हूं और प्रभावित लोगों को अपनी और स्कॉटलैंड के लोगों की ओर से सहानुभूति प्रेषित करता हूं। यह एक भयानक घटना है।"

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भी इस हमले को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मैं सिडनी से आ रही खबरों को बहुत दुख के साथ देख रहा हूं। हर तरह की हिंसा और यहूदी-विरोध की कड़ी निंदा करते हुए, इटली पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और उनके प्रियजनों, घायलों, और यहूदी समुदायों के साथ खड़ा है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी अपनी संवेदनाएं एक्स के माध्यम से साझा कीं। उन्होंने कहा, "यूक्रेन सिडनी के बोंडी बीच पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। हम मारे गए लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं। आतंकवाद और नफरत को कभी हावी नहीं होना चाहिए - उन्हें हर जगह और हर समय हराया जाना चाहिए।"

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए भारत की जनता की ओर से उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़ा है।

--आईएएनएस

केआर/