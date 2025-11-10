अन्तरराष्ट्रीय

बीबीसी के दो बड़े अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, ट्रंप से जुड़ा है मामला

Nov 10, 2025

वाशिंगटन, 10 नवंबर (आईएएनएस)। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से पूरे संस्थान में हलचल शुरू हो गई। बीबीसी के दो बड़े अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा, जिनमें डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज डेबोरा टर्नेस का नाम शामिल है। इन दो इस्तीफों की वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक मामला है।

दरअसल, सोमवार को द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें दावा किया गया कि बीबीसी के प्रोग्राम पनोरमा में राष्ट्रपति ट्रंप के 6 जनवरी 2021 के भाषण के दो हिस्सों को एक साथ जोड़कर एडिट किया गया था। द टेलीग्राफ ने कहा कि इस एडिटेड क्लिप को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगों को ट्रंप ने ही भड़काया था। बता दें कि यह भाषण 2021 में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हुई हार के बाद उनके द्वारा दी गई स्पीच थी।

बीबीसी ने इस एडिटेड क्लिप को 2024 में अमेरिकी चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले चलाया था। ट्रंप ने हार के बाद अपने स्पीच में कहा था कि हम सभी कैपिटल हिल तक जाएंगे और अपने सांसदों का उत्साह बढ़ाएंगे। वहीं, बीबीसी ने जो एडिटेड क्लिप चलाए, उसमें ट्रंप कहते हैं कि हम कैपिटल हिल जाएंगे, मैं आप सबके साथ रहूंगा। हम लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे।

वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "बीबीसी के शीर्ष अधिकारी, जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं, सभी इस्तीफा दे रहे हैं/निकाल दिए जा रहे हैं, क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे (परफेक्ट!) भाषण में "छेड़छाड़" करते पकड़े गए। इन भ्रष्ट "पत्रकारों" को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का धन्यवाद।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ये बेहद बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की।

बीबीसी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार, अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए डेवी ने कहा, "सभी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन की तरह बीबीसी भी परफेक्ट नहीं है। हमें हमेशा ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह रहना चाहिए। हालांकि नौकरी छोड़ना पूरी तरह से मेरा निजी फैसला है। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और चूंकि मैं महानिदेशक हूं, इसलिए मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं।"

