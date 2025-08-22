अन्तरराष्ट्रीय

Barcelona Mayor Israel Ban: बार्सिलोना के मेयर को इजरायल में प्रवेश की इजाजत नहीं, फिलिस्तीनी प्राधिकरण संग करने वाले थे बैठक

बार्सिलोना के मेयर जौमे कोलबोनी को इजरायल ने प्रवेश से रोक दिया। उन पर इजरायल विरोधी बयान देने का आरोप है। इस निर्णय से पहले बार्सिलोना परिषद ने गाजा युद्ध के चलते तेल अवीव से संस्थागत संबंध तोड़ने और मित्रता समझौते को निलंबित कर दिया था। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तुरंत युद्धविराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की अपील की है।
Aug 22, 2025, 10:29 AM
तेल अवीव: बार्सिलोना के मेयर जौमे कोलबोनी को उनके इजरायल विरोधी बयानों के कारण देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कोलबोनी को शुक्रवार रात इजरायल पहुंचना था।

इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बार्सिलोना के मेयर जौमे कोलबोनी को इजरायल पहुंचने से पहले सूचित किया गया कि जनसंख्या और आप्रवासन प्राधिकरण ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन पर इजरायल विरोधी बयान देने का आरोप है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अगर यह यात्रा रद्द नहीं हुई होती, तो कोलबोनी याद वाशेम का दौरा करते और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ कई बैठक करते। बार्सिलोना के मेयर को यरुशलम स्थित विश्व नरसंहार स्मृति केंद्र का भी दौरा करना था।

कोलबोनी के प्रवेश पर रोक लगाने का यह निर्णय बार्सिलोना शहर परिषद द्वारा तीन महीने पहले इजरायली सरकार के साथ संस्थागत संबंध तोड़ने और गाजा युद्ध के कारण तेल अवीव के साथ मित्रता समझौते को निलंबित करने के मतदान बाद आया है।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया है।

गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "गाजा में तुरंत युद्धविराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई जरूरी है। गाजा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से होने वाली मौत और विनाश से बचना जरूरी है।"

इजरायल से भी आग्रह करते हुए लिखा, "इजरायली अधिकारियों द्वारा अवैध बस्तियों का निर्माण रुकना चाहिए। यह पश्चिमी तट को विभाजित कर देगा। इन बस्तियों का निर्माण अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।"

इजरायल और हमास के बीच गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है। युद्ध की शुरुआत हमास द्वारा गाजा पट्टी से इजरायल पर जमीनी, समुद्री और हवाई हमला करने के बाद हुई थी। लगभग 2 साल में इजरायल के किए हवाई हमलों में गाजा को भारी नुकसान हुआ है।

 

 

