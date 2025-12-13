अन्तरराष्ट्रीय

Bangladesh Parliamentary Elections : चुनावी तैयारियों के बीच खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान सात साल बाद लौटेंगे बांग्लादेश

बांग्लादेश चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी, राजनीति में हलचल
Dec 14, 2025, 07:59 AM
ढाका: बांग्लादेश में संसदीय चुनाव अगले साल 12 फरवरी को होगा। चुनावी तैयारियों के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख और पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। ऐसे में उनके बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ब्रिटेन से 25 दिसंबर को अपने वतन लौटेंगे।

यह जानकारी ढाका में शुक्रवार को आयोजित पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। बीएनपी सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि पार्टी ढाका में तारिक रहमान रहमान के आने पर उनका औपचारिक स्वागत करेगी।

दरअसल तारिक रहमान को 2007 में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वह अपने परिवार के साथ इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे और तब से वहीं हैं।

पिछले साल 5 अगस्त को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अवामी लीग की सरकार के गिरने के दौरान देश में भारी हिंसा देखने को मिली। हिंसक विद्रोह के बाद अलग-अलग मामलों में तारिक रहमान को सजा देने वाले कोर्ट के कई फैसलों को पलट दिया गया था।

कुछ दूसरे मामलों में उन्हें कानूनी कार्रवाई के जरिए बरी कर दिया गया था। मां खालिदा जिया के स्वास्थ्य खराब होने के बाद से तारिक रहमान की वापसी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। तारिक ने भी बांग्लादेश चुनाव में अपनी वापसी का ऐलान किया था।

चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम 6 बजे चुनावी तारीख का ऐलान किया है। चुनाव कार्यक्रम मुताबिक संसदीय चुनाव के लिए नामांकन 29 दिसंबर तक दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी।

20 जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। वहीं, 21 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन और अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी। 22 जनवरी से 10 फरवरी सुबह 7:30 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी।

—आईएएनएस

 

 

