Bangladesh Election Security : हादी गोलीकांड के बाद यूनुस सरकार ने शुरू किया 'ऑपरेशन डेविल हंट फेज-2'

चुनाव से पहले बांग्लादेश में अवैध हथियारों पर सख्ती, ऑपरेशन डेविल हंट फेज-2 शुरू
Dec 14, 2025, 04:26 PM
बांग्लादेश: हादी गोलीकांड के बाद यूनुस सरकार ने शुरू किया 'ऑपरेशन डेविल हंट फेज-2'

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने 'ऑपरेशन डेविल हंट फेज-2' शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने इसे लेकर तर्क भी दिया है। कहा है कि यह फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से पहले अवैध हथियारों से होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया है।

गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) जहांगीर आलम चौधरी ने ढाका में पत्रकारों को बताया कि कानून-व्यवस्था पर कोर कमिटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक शरीफ उस्मान हादी पर हुए गोलीकांड के एक दिन बाद हुई।

इंकलाब मंच (एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता मंच) के प्रवक्ता हादी, ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले थे।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने गृह सलाहकार के हवाले से कहा, " उम्मीद है कि हम बहुत कम समय में दोषियों को न्याय दिलाने में कामयाब होंगे। इस हमले में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।"

12 दिसंबर को ढाका के बिजॉयनगर इलाके में दिनदहाड़े मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मारी थी। फिलहाल युवा नेता की हालत गंभीर बनी हुई है और ढाका के एक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। उनका इलाज चल रहा है। सरकार का मानना है कि यह हमला आगामी चुनावों को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है।

यूनुस सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।यह अभियान बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और चुनावी तनाव के बीच आया है, जहां अवामी लीग को पहले ही भंग कर दिया गया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं।

ऑपरेशन डेविल हंट फेज-2 के तहत अवैध हथियारों की बरामदगी पर जोर दिया जाएगा। इसका पहला चरण फरवरी 2025 में शुरू हुआ था, जब पूर्व मुक्ति संग्राम मामलों के मंत्री ए के एम मोजम्मेल हक के घर पहुंचे 15-16 छात्रों पर हमला किया गया था।

मानवाधिकार संगठन मंधाका संस्कृति फाउंडेशन (एमएसएफ) का हवाला देते हुए, देश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रोथोम आलो ने बताया कि 8 फरवरी से 28 फरवरी तक पूरे बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट में 11,313 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोग पिछली अवामी लीग सरकार के सदस्य थे।

हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 50 लाख टका (बांग्लादेशी मुद्रा) का इनाम।

--आईएएनएस

 

 

