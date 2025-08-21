Bangladesh NCP Resignation: एनसीपी में बढ़ता विवाद, नकला उपजिला समिति से 15 नेताओं ने दिया इस्तीफा

ढाका: बांग्लादेश में नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के भीतर बढ़ते विवाद के बीच शेरपुर जिले के नकला उपजिला समन्वय समिति से 15 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में पांच संयुक्त समन्वयक और 10 अन्य सदस्य शामिल हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेताओं ने आरोप लगाया कि हाल ही में गठित नई समिति का गठन एक अयोग्य, अनैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य मुख्य समन्वयक के नेतृत्व में किया गया, जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते।

नेताओं ने नकला उपजिला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “नेशनल सिटिजंस पार्टी (एनसीपी) उपजिला के मुख्य समन्वयक अयोग्य, अनैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यक्ति हैं। इस संदर्भ में, हमने आत्ममंथन के बाद सामूहिक रूप से उपजिला समन्वय समिति से इस्तीफा देने और पूरी समिति को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है।”

संयुक्त समन्वयक मोमिनुल इस्लाम अरब ने बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक ‘जुगांतार’ को बताया, “हमारे पांच संयुक्त समन्वयक और 10 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। मुख्य कारण यह है कि मुख्य समन्वयक अयोग्य व्यक्ति हैं। उन पर पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों से पैसे लेने का आरोप है। उनकी शैक्षणिक योग्यता भी अच्छी नहीं है। इन्हीं गंभीर आरोपों के कारण हमने इस्तीफा दिया।”

गौरतलब है कि 10 अगस्त को एनसीपी की केंद्रीय संयोजक समिति के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन और उत्तरी क्षेत्र के मुख्य आयोजक सरजिस आलम ने 32 सदस्यीय नकला उपजिला समिति को मंजूरी दी थी। इसमें हुमायून कबीर आकाश को मुख्य समन्वयक, 10 को संयुक्त समन्वयक और 21 को सदस्य बनाया गया था।

इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी की शेरपुर जिला समिति के समन्वयक आलमगीर कबीर ने कहा, “मैंने इस्तीफे की खबर फेसबुक पर देखी। मैंने डिविजनल कमेटी से भी बात की है। जिला समिति बैठक कर मामले का मूल्यांकन करेगी और आगे का फैसला लेगी।”

गौरतलब है कि इसी वर्ष की शुरुआत में ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ के विवादित छात्र नेता और पिछले साल जुलाई के विद्रोह के मुख्य समन्वयकों में से एक नाहिद इस्लाम ने एनसीपी के गठन की घोषणा की थी।