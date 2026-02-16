अन्तरराष्ट्रीय

BNP Election Win : जमात-ए-इस्लामी प्रमुख ने बीएनपी की चुनावी जीत पर तारिक रहमान को दी बधाई

शफीकुर रहमान ने बीएनपी की जीत पर बधाई दी, लोकतांत्रिक सहयोग का जताया भरोसा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 16, 2026, 04:07 PM
बांग्लादेश: जमात-ए-इस्लामी प्रमुख ने बीएनपी की चुनावी जीत पर तारिक रहमान को दी बधाई

ढाका: बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर डॉ. शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के चेयरमैन तारिक रहमान को हालिया संसदीय चुनावों में मिली बंपर जीत की बधाई दी है।

अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, डॉ. शफीकुर रहमान ने तारिक रहमान के आवास पर हुई मुलाकात का जिक्र किया और इसे “नेशनल पॉलिटिकल जर्नी का एक अहम पल” बताया।

उन्होंने कहा कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण रही और उम्मीद जताई कि यह बांग्लादेश के सियासी माहौल में “इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के एक नए चैप्टर” का संकेत देगा।

देश के लिए अपनी पार्टी के विजन को बताते हुए, जमात-ए-इस्लामी चीफ ने कहा, “हम एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो फासीवाद से आजाद हो, अपने फैसले लेने में स्वायत्त हो, और न्याय पर आधारित हो।”

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, 11-पार्टी गठबंधन के साथ, “लोकतांत्रिक मूल्यों और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पर आधारित एक खुशहाल, स्थिर और मॉडर्न देश बनाने के लिए समर्पित है।”

अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए, डॉ. शफीकुर रहमान ने कहा कि तारिक रहमान ने “पुष्टि की है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें विपक्ष के समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदायों को हुए नुकसान को दूर करने के लिए कार्रवाई शामिल है।”

उन्होंने इस भरोसे का स्वागत किया और जोर दिया कि देश में “किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो, धमकी या असुरक्षा का सामना नहीं करना चाहिए।”

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सहयोग का वादा करते हुए, जमात-ए-इस्लामी नेता ने एक सैद्धांतिक विपक्ष के तौर पर काम करने की अपनी पार्टी की जिम्मेदारी पर बल दिया।

उन्होंने लिखा, “हम राष्ट्रीय हित के मामलों में पूरा सहयोग करेंगे, फिर भी हम एक मजबूत और सैद्धांतिक विपक्ष के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “जहां सरकार जनता के हित में काम करेगी, हम समर्थन करेंगे। जहां जवाबदेही की जरूरत होगी, हम मांगेंगे।”

अपनी पार्टी के नजरिए को साफ करते हुए, उन्होंने कहा, “हमारा मकसद टकराव नहीं बल्कि सुधार है; रुकावट नहीं, बल्कि निगरानी है,” जो संसदीय कामकाज में एक रचनात्मक भूमिका का संकेत है।

डॉ. शफीकुर रहमान ने यह भी कहा कि लोग उम्मीद करते हैं कि नई संसद लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन के सही मानकों को बरकरार रखे।

उन्होंने कहा, “लोग ऐसी संसद के हकदार हैं जो न्याय की रक्षा करे, अधिकारों की रक्षा करे और देश को स्थिरता और भरोसे के साथ आगे बढ़ाए।”

यह बयान बांग्लादेश में बीएनपी की चुनावी जीत के बाद हो रहे सियासी बदलाव के बीच आया है।

--आईएएनएस

 

 

Bangladesh PoliticsParliamentary ElectionsPolitical CooperationShafiqur RahmanTarik RahmanBNP Election VictoryNational Stabilitydemocratic governanceJamat-e-IslamiBangladesh Opposition

Related posts

Loading...

More from author

Loading...