अन्तरराष्ट्रीय

Bangladesh Jailed Journalists Issue : मानवाधिकार संगठनों ने जेल में बंद पत्रकारों के लिए उठाई आवाज, सरकार से समीक्षा की अपील

जुलाई 2024 विद्रोह के बाद गिरफ्तार पत्रकारों की लंबी हिरासत पर उठे सवाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 11, 2026, 11:50 AM
बांग्लादेश: मानवाधिकार संगठनों ने जेल में बंद पत्रकारों के लिए उठाई आवाज, सरकार से समीक्षा की अपील

ढाका: बांग्लादेशी जेल में कैद पत्रकारों के हक की आवाज कुछ मानवाधिकार संगठनों ने उठाई है। जुलाई (2024) विद्रोह को डेढ़ साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी कई मीडियाकर्मी जेल में बंद हैं। इनमें से कई की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इनमें से कई मामले बेबुनियाद आरोप पर टिके थे और राजनीति से प्रेरित थे।

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक ढाका ट्रिब्यून ने इसे लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। मीडिया संगठनों, वकीलों और अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने बिना ट्रायल के पत्रकारों को लंबे समय तक हिरासत में रखने को गलत बताते हुए वैधता पर सवाल उठाए हैं।

कॉमनवेल्थ जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (सीजेए) ने सरकार से इंसाफ करने और उन पत्रकारों को रिहा करने की अपील की है, जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्हें “मर्डर समेत झूठे आरोपों” में हिरासत में रखा गया है।

3 मार्च को जारी एक बयान में, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स बॉडी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनकी सरकार से उन पत्रकारों की तुरंत रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की, जिन पर “झूठे और उत्पीड़न के आरोप” लगे हैं, और चेतावनी दी कि उन्हें लगातार जेल में रखना मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

यह बयान वकीलों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और मीडिया संगठनों के बीच उन पत्रकारों की लंबे समय तक हिरासत को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आया है, जिनकी बेल की अर्जी लंबी वैधानिक कार्यवाही के बावजूद बार-बार खारिज की गई हैं।

5 अगस्त, 2024 को छात्रों और जनता के बड़े विद्रोह के बाद कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। तब से, बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में मीडिया प्रोफेशनल्स के खिलाफ कई केस फाइल किए गए हैं—जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं।

आलोचकों का कहना है कि इनमें से कई मामले राजनीति से प्रेरित हैं और अस्पष्ट या बेबुनियाद आरोपों पर आधारित हैं।

ह्यूमन राइट्स एंड पीस फॉर बांग्लादेश के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मंजिल मोर्शेद ने कहा कि कई पत्रकारों के खिलाफ आरोप अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "अंतरिम सरकार द्वारा पत्रकारों पर पिछली सरकार का सहयोगी बताने के आरोप साफ तौर पर साबित नहीं हुए हैं," और कहा कि "कई मामलों में, मामले राजनीति से प्रेरित लगते हैं।"

मोर्शद ने देश के कानूनी सिस्टम में ढांचागत खामियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, "हमारे कानूनी सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल समस्या है जहां संदिग्ध मामलों में आरोपियों को जल्दी राहत नहीं मिल पाती है," और उम्मीद जताई कि नई सरकार इस मुद्दे को सुलझाएगी।

बचाव पक्ष के वकीलों ने भी इन खामियों पर सवाल उठाए हैं। हिरासत में लिए गए पत्रकार मोजम्मेल हक बाबू और श्यामल दत्ता का केस लड़ने वाले वकील श्यामल कांति सरकार ने कहा कि आरोपों में खास सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा, “किसी क्रिमिनल केस के सफल होने के लिए, यह बताने वाले खास सबूत होने चाहिए कि आरोपी ने कब, कहां और कैसे क्राइम किया।” “लेकिन कई पत्रकारों को आम आरोपों के आधार पर महीनों तक जेल में रखा गया है।”

पत्रकार अनीस आलमगीर की वकील तस्लीमा जहान पोपी ने कहा कि कई केस गंभीर क्रिमिनल चार्ज के लिए कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, “इनमें से कई केस में, पीनल कोड की धारा 302 के तहत जरूरी चीजें मौजूद नहीं हैं।” “कानून के तहत, आरोपी को बेल मिलनी चाहिए।”

हालांकि, प्रॉसिक्यूटर का कहना है कि कोर्ट आरोपों की गंभीरता और चल रही जांच के कारण बेल देने से मना कर रहे हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कोर्ट के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उमर फारूक फारूकी ने कहा कि जांच करने वालों का मानना ​​है कि कुछ पत्रकारों ने जुलाई के आंदोलन के दौरान पिछली सरकार से जुड़ी गतिविधियों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, “भले ही वे घटनाओं में शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जांच करने वालों का मानना ​​है कि वे अप्रत्यक्ष तौर पर उसमें शामिल थे।”

मीडिया संगठन ने भी चिंता जताई है। एडिटर्स काउंसिल ने 25 फरवरी को प्रेसिडेंट नूरुल कबीर और जनरल सेक्रेटरी दीवान हनीफ महमूद की तरफ से जारी एक बयान में कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कई केस दर्ज होने से नॉर्मल मीडिया ऑपरेशन में रुकावट आई है और इस प्रोफेशन में डर का माहौल बन गया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में एकात्तर (इकहत्तर) टेलीविजन के पूर्व न्यूज चीफ शकील अहमद और उसी चैनल की पूर्व चीफ रिपोर्टर और प्रस्तोता फरजाना रूपा शामिल हैं। दोनों को 21 अगस्त, 2024 को हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कई मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया, जिसमें जुलाई आंदोलन से जुड़ी कई हत्याओं की जांच भी शामिल है।

वकील मोर्शेद हुसैन शाहीन के मुताबिक, उनके खिलाफ आठ से ज्यादा केस दर्ज हैं और उनकी जमानत अर्जी 30 से ज्यादा बार खारिज हो चुकी है। अगस्त 2024 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से देश भर में कुल 50 से ज्यादा पत्रकारों का नाम अलग-अलग मामलों में आया है।

पत्रकार मोनजुरुल आलम पन्ना, जिन्हें इसी से जुड़े एक मामले में जमानत पर रिहा किया गया था, ने कहा कि सरकार के पास अब इस मुद्दे को सुलझाने का मौका है। उन्होंने कहा, "अंतरिम सरकार के दौरान प्रेस की आजादी को लेकर एक परेशान करने वाला चैप्टर बनाया गया।" "उम्मीद है कि नई सरकार इन मामलों की समीक्षा करेगी और न्याय सुनिश्चित करेगी।"

--आईएएनएस

 

 

International Human RightsHuman Rights Bangladeshmedia freedomBangladesh NewsPress FreedomFreedom Of PressJournalist ArrestsSouth Asia Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...