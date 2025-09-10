अन्तरराष्ट्रीय

Bangladesh Court : बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व सचिव शफीकुल इस्लाम को भेजा जेल

बांग्लादेश में पूर्व सचिव शफीकुल इस्लाम आतंकवाद विरोधी मामले में जेल भेजे गए।
Sep 10, 2025, 12:47 PM
ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व सचिव भुइयां मोहम्मद शफीकुल इस्लाम को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जेल भेज दिया है।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद अरिफुल इस्लाम ने भुइयां की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया। पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया था।

बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद लिटन मिया के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को एक अन्य पूर्व सचिव अबू आलम मोहम्मद शाहिद खान की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जिन्हें सोमवार को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

यह आदेश पूर्व मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल लतीफ सिद्दीकी और ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शेख हफीजुर रहमान सहित 16 लोगों की आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद आया है, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया है।

प्रमुख बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीडीन्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मंगलवार को इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि भुइयां को ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी (डीआरयू) के साथ खड़े रहने के लिए आयोजित 'मंच 71' कार्यक्रम में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया गया।

यह मामला 28 अगस्त के एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जब सिद्दीकी, रहमान और अन्य लोगों ने मंच 71 द्वारा आयोजित 'हमारा महान मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश का संविधान' शीर्षक से एक गोलमेज चर्चा में भाग लिया था।

बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रोथोम आलो ने चर्चा के दौरान ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहमान के हवाले से कहा, "हम देख रहे हैं कि देश के संविधान को खत्म करने का एक कुत्सित प्रयास चल रहा है। जमात (बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी), शिबिर (इस्लामी छात्र शिबिर) और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) इसके पीछे हैं। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, वे स्वतंत्रता सेनानियों को जूतों की माला पहनाकर अपमानित कर रहे हैं।"

रहमान के भाषण के बाद, लोगों का एक समूह जुलूस के साथ डीआरयू सभागार में घुस गया, गोलमेज सम्मेलन का बैनर फाड़ दिया और प्रतिभागियों को अंदर ही कैद कर लिया, और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, शाहबाग पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज मामले के अनुसार, बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक, मंच 71 द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा के दौरान, आरोपियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से देश को अस्थिर करने का कथित प्रयास किया।

यह घटनाक्रम मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग के नेताओं और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर चल रही कार्रवाई के बीच सामने आया है।

हाल ही में, बांग्लादेश अवामी लीग ने युनूस शासन में "वीर" स्वतंत्रता सेनानियों और देश के 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना से प्रेरित लोगों की गिरफ्तारी की निंदा की।

 

 

