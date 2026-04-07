India Bangladesh Relations : बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान तीन दिवसीय दौरे पर आज आएंगे भारत

नई दिल्ली/ढाका: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान मंगलवार को तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरे का फोकस भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री मंगलवार की शाम पांच बजकर 45 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेंगे।

इस दौरे के दौरान, रहमान भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ विस्तार में बातचीत करेंगे। इसके अलावा, खलीलुर रहमान राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपने उच्च स्तरीय मीटिंग के तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकर अजीत डोभाल और केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात कर सकते हैं।

बता दें, 12 फरवरी को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भारी मतों से जीत मिली। बीएनपी की सरकार बनने के बाद यह किसी बांग्लादेशी मंत्री का भारत का पहला दौरा है, जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बदलाव का संकेत देता है। पिछली मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और भारत विरोधी बयानबाजी के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था।

मुलाकात के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू करना, एनर्जी सहयोग बढ़ाना, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करना, नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े पेंडिंग मामलों को सुलझाना और ट्रेड को आसान बनाने के तरीकों को बढ़ावा देना शामिल है।

रहमान के साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी होंगे, जो ढाका द्वारा इस दौरे को दी जा रही अहमियत को दिखाता है।

बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद है कि ढाका वीजा सेवा को पूरी तरह से बहाल करने के लिए भारत से ज्यादा सकारात्मक और प्रोएक्टिव नजरिए के लिए दबाव डालेगा। बांग्लादेशी पक्ष मेडिकल टूरिज्म से जुड़े आर्थिक और सामाजिक फायदों पर भी जोर दे सकता है, जिस पर मौजूदा पाबंदियों का असर पड़ा है।

बता दें, सुरक्षा कारणों से जुलाई 2024 से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सस्पेंड हैं। इसके अलावा, बांग्लादेशी अखबार द ढाका ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय जगहों के बाहर हिंसा और तोड़-फोड़ की घटनाओं के बाद बांग्लादेश में वीजा प्रोसेसिंग सेंटर कम स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं।

इसी से जुड़े एक और मामले में, सोमवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की, जहां दोनों पक्षों ने खास क्षेत्रों में आपसी जुड़ाव और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

मीटिंग के दौरान, वर्मा ने साझा हित और आपसी फायदे पर आधारित "सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव और आगे की सोच वाले नजरिए" के जरिए संबंधों को गहरा करने की भारत की इच्छा जाहिर की।

इस बीच, दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक बातचीत रक्षा सहयोग तक भी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते, भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर, एम. रियाज हमीदुल्लाह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ मीटिंग की और संयुक्त ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स सहित रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गहरे सहयोग के मौकों पर चर्चा की।

--आईएएनएस