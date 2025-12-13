अन्तरराष्ट्रीय

Bangladesh Election Violence : बांग्लादेश में आचार संहिता के बीच चुनावी हिंसा जारी, पत्रकार पर हमला

बांग्लादेश चुनावी हिंसा: पत्रकार पर हमला, उम्मीदवार को गोली लगने से हालात गंभीर
Dec 14, 2025, 08:12 AM
बांग्लादेश में आचार संहिता के बीच चुनावी हिंसा जारी, पत्रकार पर हमला

ढाका: बांग्लादेश में चुनावी शोर के बीच हिंसा की भी शुरुआत हो गई है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में देशभर में भारी हिंसा देखने को मिल रही है। यूनुस की सरकार में मीडिया पर भी हमले बढ़े हैं। ताजा मामले में एक पत्रकार, रिसान, पर हमला किया गया है। इससे पहले, दिनदहाड़े ढाका-8 के निर्दलीय उम्मीदवार और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी को गोली मारी गई थी। वहीं, इस मामले की न्यूज कवर कर रहे पत्रकार पर हमला किया गया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार दोपहर को हुई जब रिसान ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (डीएमसीएच) में हादी पर हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तभी स्टूडेंट से नेता बने शख्स के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया।

बांग्लादेशी मीडिया ढाका ट्रिब्यून से बात करते हुए, रिसान ने कहा कि जब वह ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में खबर कवर कर रहे थे, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने कई लोगों ने उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका।

ढाका ट्रिब्यून ने स्टूडेंट पत्रकार के हवाले से कहा, "जब मैंने पूछा कि वे मुझे क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। बाद में पास में मौजूद एक दूसरे पत्रकार की मदद से मैं अपनी जान बचाकर भागा।"

बता दें कि हादी अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 चुनाव क्षेत्र से संभावित इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी को गोली लगने के बाद ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एवरकेयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है।

सूत्रों ने बीएसएस को बताया कि हादी को लेकर एम्बुलेंस रात 8:05 बजे एवरकेयर हॉस्पिटल पहुंची। प्रोथोम एलो के अनुसार, ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार अभी भी राजधानी के एवरकेयर हॉस्पिटल में निगरानी में हैं।

आज सुबह करीब 10:15 बजे, इंकलाब मंच के सदस्य सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल जाबेर ने बताया कि उस्मान हादी की हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टरों ने उन्हें 48 घंटे की निगरानी में रखा है और इस स्टेज पर वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।

दूसरी ओर, मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को शरीफ उस्मान हादी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ​​उन पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस निंदनीय घटना में शामिल गैंग के सभी सदस्यों की पहचान की जाएगी और उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा।

हादी के परिवार से मुलाकात के दौरान प्रोफेसर यूनुस ने कहा, “घटना में पूरी जांच के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं।”

—आईएएनएस

 

 

