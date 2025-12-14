अन्तरराष्ट्रीय

Bangladesh Election Violence : बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में बदमाशों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में लगाई आग

Dec 14, 2025, 04:25 PM
नई दिल्ली: बांग्लादेश में आम चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बाद से अलग-अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चुनावी हिंसा के ताजा मामले में लक्ष्मीपुर में चुनाव आयोग के दफ्तर को आग के हवाले कर लिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया यूएनबी की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है।

यूएनबी के अनुसार, शनिवार को लक्ष्मीपुर शहर में स्थित जिला चुनाव ऑफिस में बदमाशों ने आग लगा दी। जिला चुनाव अधिकारी मोहम्मद अब्दुर रशीद ने बताया कि बदमाशों ने सुबह करीब 3:30 बजे ऑफिस की खिड़कियों से पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गए।

हालांकि, ऑफिस के सुरक्षा गार्ड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को तुरंत बुझा दिया। रशीद ने कहा कि आग में कुछ दस्तावेज जल गए और इस बारे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, सूचना मिलने पर डिप्टी कमिश्नर, पुलिस और चुनाव अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (सदर सर्कल) मोहम्मद रेजाउल हक ने कहा कि आग लगाने वाले लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

बता दें कि यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में देशभर में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। एक दिन पहले दिन दहाड़े निर्दलीय उम्मीदवार को गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं, इस मामले की कवरेज कर रहे पत्रकार पर भी हमला कर दिया गया।

इकबाल मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उश्मान बिन हादी को बाइक पर सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 48 घंटे के लिए उन्हें एवरकेयर अस्पताल में डॉक्टरों की खास निगरानी में रखा गया है।

दूसरी ओर, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस खान ने हादी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हादी के परिवार को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में कड़ी जांच कर दोषियों को सजा दी जाएगी।

द डेली स्टार के अनुसार सरकार ने ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की कोशिश में शामिल लोगों को पकड़ने में मदद करने के लिए 50 लाख टका के इनाम की घोषणा की है।

--आईएएनएस

 

 

