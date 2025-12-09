अन्तरराष्ट्रीय

Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बीएनपी ने जताई चिंता, कहा-भूख और खाली जेबें सच बोलती हैं

बीएनपी का आरोप—बांग्लादेश में लोकतंत्र संकट, हालात असामान्य
Dec 09, 2025, 08:31 AM
बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बीएनपी ने जताई चिंता, कहा-भूख और खाली जेबें सच बोलती हैं

ढाका: बांग्लादेश में चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिशें चल रही हैं। देश एक असामान्य दौर से गुजर रहा है, जिसकी पहचान लोकतंत्र और जवाबदेह शासन की गैरमौजूदगी से लगाई जा सकती है।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में आयोजित पार्टी के दो दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया। सोमवार को उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिशें चल रही हैं।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द डेली स्टार' ने तारिक रहमान के हवाले से कहा, "शेयर बाजार क्यों गिर रहा है? यह असामान्य है कि एक के बाद एक बैंक बंद हो रहे हैं, ठप हो रहे हैं। ये असामान्य चीजें जारी नहीं रह सकतीं।"

उन्होंने आगे कहा, "हर दिन, जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें सच को छिपाने की कोशिशें दिखती हैं, लेकिन भूख और खाली जेबें सच बोलती हैं।"

रहमान ने कहा कि मिलें और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, निवेश रुक गए हैं, और अस्पताल सही इलाज की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। शैक्षिक संस्थान पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियां जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सभी असामान्य स्थितियों के संकेत हैं।

उन्होंने कहा कि देश में लोग अब घर से निकलते समय लूटे जाने से डरते हैं और अगर वे इस खतरे से बच भी जाते हैं, तो बार-बार होने वाले सड़क हादसों की वजह से घर सुरक्षित लौटने की कोई गारंटी नहीं है।

उन्होंने पूछा, "पिछले साल सड़क हादसों में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उन परिवारों का क्या हुआ जिन्होंने अपने इकलौते कमाने वाले को खो दिया? क्या अगले दिन कोई उनके बारे में सोचता है?"

रहमान ने आने वाले मुश्किल दिनों की चेतावनी देते हुए कहा कि एक ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी को बुरा दिखाने के लिए एक खतरनाक कैंपेन चलाया जा रहा है।

बीएनपी नेता ने कहा, "लोगों ने एक ऐसी पार्टी को पहचान लिया है जिसकी कोई योजना नहीं है, कोई आदर्श नहीं है और कोई प्लान नहीं है और जो धर्म के नाम पर जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उनके असली चेहरे पहले ही सामने आ चुके हैं।"

अगले साल के चुनाव से पहले बांग्लादेश लगातार बढ़ते राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। जो पार्टियां पहले मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के साथ मिलकर शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए काम कर रही थीं, वे अब एक-दूसरे की दुश्मन बन गई हैं।

--आईएएनएस

 

 

