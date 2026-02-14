Bangladesh BNP Victory : बीएनपी के तीन हिंदू उम्मीदवारों की जीत, भारत-बांग्लादेश संबंध पर गायेश्वर चंद्र बोले- यह सम्मान और बराबरी का रिश्ता है

नई दिल्ली" बांग्लादेश के 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव में तीन हिंदू उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ये सभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के हैं। तीनों हिंदू उम्मीदवारों में से एक, गायेश्वर चंद्र रॉय, ने आईएएनएस से खास बातचीत की। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, बीएपी ने 299 सीटों में से 211 सीटें जीतीं, जबकि जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिलीं।

पेश हैं बीएनपी नेता गायेश्वर चंद्र रॉय के साथ मुख्य सवाल-जवाब-

सवाल: अपनी जीत के बाद आप सबसे पहले किन मुद्दों पर फोकस करेंगे?

जवाब: मेरा पहला फोकस लोगों से किए अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने पर है। हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन से पहले, हमने फ्री और फेयर चुनाव पक्का करने का वादा किया था। हमने लोगों के सामने 31 रिफॉर्म कमिटमेंट्स रखे थे। सरकार बनने के बाद, इन रिफॉर्म्स को धीरे-धीरे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। इन रिफॉर्म्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, विकास, कानून, न्याय और रूल ऑफ लॉ जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। हमारे पास कई प्रोग्राम प्लान हैं। हालांकि, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में हासिल किया जा सकता है। हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप लागू करना होगा और अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। यह एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सवाल: आप दूसरे समुदायों के साथ तालमेल और सहयोग कैसे बनाए रखेंगे?

जवाब: बांग्लादेश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत है। हजारों सालों से, अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते आए हैं और पूजा और ईद जैसे त्योहार मिलकर मनाते आए हैं। हम इन मौकों को दिल से एक साथ मनाते हैं, और समुदायों के बीच कोई दिक्कत नहीं है। हम कानून के राज और हर नागरिक के बराबर अधिकारों में विश्वास करते हैं। यह मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों या दूसरों का सवाल नहीं है। हर व्यक्ति के बराबर अधिकार हैं, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सके और उनका आनंद ले सके।

सवाल: आप अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा कैसे पक्का करेंगे?

जवाब: मुझे लोगों को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक में बांटना पसंद नहीं है। हम सब बांग्लादेशी हैं, एक ही मिट्टी पर पैदा हुए हैं। धर्म के आधार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। गरीब और कमजोर लोगों की परेशानियां एक जैसी हैं, चाहे वे मुस्लिम हों, हिंदू हों या किसी और समुदाय से हों। अगर हम कानून का राज ठीक से लागू करें और असल में इंसाफ सुनिश्चित करें, तो सब सुरक्षित रहेंगे। सभी नागरिकों को बराबर इंसाफ और सुरक्षा मिलनी चाहिए।

सवाल: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं?

जवाब: हिंदू समुदाय के लिए प्राथमिकताएं वही हैं जो हर समुदाय के लिए होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन और धार्मिक आजादी। हर नागरिक को अपनी मर्जी से जीने और अपने धर्म को मानने का हक है। हक और मौकों के मामले में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए।

सवाल: आप धार्मिक एकता और सांप्रदायिक शांति को कैसे बढ़ावा देंगे?

जवाब: हमारा इतिहास हजारों सालों से साथ रहने का है। हम पूजा और ईद साथ मनाते हैं। मेरे अपने घर में, हर साल हम दुर्गा पूजा रखते हैं, जिसमें 20,000 से 25,000 लोग आते हैं और उनमें से लगभग 80 प्रतिशत मुस्लिम होते हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। हम साथ मनाते हैं। इसी तरह, ईद के दौरान, हम अपने मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते हैं। ईद के बाद, मैं अपने घर पर भी कार्यक्रम आयोजित करता हूं, जहां वे हमारे साथ शामिल होते हैं। त्योहार खुशी के मिले-जुले मौके होते हैं, जबकि धार्मिक रीति-रिवाज निजी होते हैं। साथ रहने की यह भावना सांप्रदायिक एकता को मजबूत करती है।

सवाल: आप प्रधानमंत्री मोदी की रहमान के साथ बातचीत को कैसे देखते हैं?

जवाब: मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करने और चुनी हुई सरकार को मान्यता देने के लिए बधाई देता हूं। जीतने वाली पार्टी को बधाई देना एक आम डिप्लोमैटिक तरीका है। यह राजनीतिक संस्कृति और आपसी सम्मान को दिखाता है। हम इस बात की सराहना करते हैं।

सवाल: आप भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध को कैसे देखते हैं?

जवाब: भारत और बांग्लादेश के बीच का संबंध आपसी सम्मान, बराबरी और देश के फायदे पर आधारित होना चाहिए। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, हम अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे दूसरे वैश्विक साझेदारों के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही आजाद देश हैं। कोई देश चाहे बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, उसे बराबर सम्मान मिलना चाहिए। दोनों देशों के संबंध किसी खास इंसान या राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं होने चाहिए। संबंध भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच होने चाहिए, न कि किसी एक नेता के आस-पास। इतिहास बताता है कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, दोनों देशों के बीच रिश्ते बने रहे हैं। इसलिए, रिश्ते स्थिर, अच्छे और एक जैसे फायदे पर आधारित होने चाहिए।

