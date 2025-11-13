Bangladesh Lockdown Protest : बांग्लादेश में अवामी लीग का ढाका लॉकडाउन, प्रदर्शन और आगजनी की घटना देखने को मिली

नई दिल्ली: बांग्लादेश में गुरुवार को, अवामी लीग पार्टी ने ढाका लॉकडाउन का आयोजन किया। इस बीच अलग-अलग घटनाओं में आगजनी देखने को मिली।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, अवामी लीग के ‘लॉकडाउन’ के समर्थकों और विरोधियों ने गुरुवार सुबह गाजीपुर में अलग-अलग प्रदर्शन किए। वहीं दूसरी ओर, सुबह से ही ढाका इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीयूईटी) और कई अन्य संस्थानों के छात्र लॉकडाउन के विरोध में लाठी-डंडों के साथ सड़कों पर उतर आए।

डीयूईटी और अन्य संस्थानों के स्टूडेंट्स रेल गेट और अन्य प्रमुख स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने शिब्बारी चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रतिबंधित अवामी लीग के खिलाफ नारे लगाए।

इस बीच, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के कार्यकर्ताओं ने शिब्बारी में एकत्रित होने से पहले कई इलाकों में मोटरसाइकिल रैलियां और जुलूस निकाले।

'जिला जुबो लीग' के कार्यकर्ताओं ने श्रीपुर के सी एंड बी इलाके में ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग पर टायर जलाकर लॉकडाउन के समर्थन में प्रदर्शन किया।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार गाजीपुर शहर के कई स्थानों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों को तैनात किया गया था ताकि आम लोगों के रोजमर्रा के काम को बाधित करने के किसी भी अवैध प्रयास को रोका जा सके।

मंगलवार रात और बुधवार तड़के, उपद्रवियों ने गाजीपुर में अलग-अलग स्थानों पर तीन बसों में आग लगा दी, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में कई जगहों पर धमाके की जानकारी भी सामने आई। इसके साथ बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगहों से आगजनी की खबरें भी सामने आई।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार आशुलिया पुलिस स्टेशन के नरसिंहपुर क्षेत्र, गाजीपुर, श्रीपुर उपजिला, और सूत्रापुर में अलग-अलग घटनाओं में पब्लिक बसों और प्राइवेट गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया।

इन सबके बीच बुधवार सुबह बीएनपी और अन्य समर्थकों ने गाजीपुर-6 संसदीय सीट की बहाली की मांग को लेकर टोंगी कॉलेज गेट इलाके में व्यस्त ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग को लगभग डेढ़ घंटे तक जाम रखा।

गाजीपुर-6 संसदीय सीट की बहाली को लेकर कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए, स्थानीय बीएनपी नेताओं ने कहा कि इस सीट को रद्द करने का अदालत का फैसला लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करता है। वहीं, नाकाबंदी के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग पर टायर जलाए। इसकी वजह से आम जनता को आवाजाही में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

दूसरी ओर, जमात समर्थकों और स्थानीय लोगों ने इसी मांग को लेकर एशिया पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक बैनर भी रखा था, जिस पर लिखा था, "गाजीपुर-6 सीट बहाल करो, नागरिकों को उचित सेवा प्रदान करो।"

