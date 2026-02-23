Bangladesh Political Violence : ढाका के कलाबागान इलाके में गोलीबारी, बीएनपी नेता घायल

ढाका: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कलाबागान इलाके में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पार्टी के एक सदस्य को गोली मार दी गई है। अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के घायल नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रविवार रात की यह घटना तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी के 13वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बड़ी जीत के बाद सरकार बनाने के कुछ ही दिनों बाद हुई।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने बताया कि कलाबागान वार्ड-16 बीएनपी के संयुक्त महासचिव शफीकुर रहमान (55 साल) को पुलिस स्टेशन इलाके में मौजूद शू मार्केट के सामने गोली मारी गई।

शफीकुर को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाने वाले स्थानीय दुकानदार शाहपरान के मुताबिक, घायल बीएनपी नेता जूते सप्लाई करते हैं।

यूएनबी ने दुकानदार के हवाले से बताया, “अचानक, एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी।”

इस घटना की पुष्टि करते हुए, हॉस्पिटल में पुलिस कैंप के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद फारुक ने कहा कि एक घायल बिजनेसमैन को कलाबागान से लाया गया था और उसका आपातकालीन विभाग में इलाज चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा, “हमने कलाबागान पुलिस स्टेशन को मामले की जानकारी दे दी।”

स्थानीय मीडिया का दावा है कि पिछले हफ्ते, बांग्लादेश के पांच जिलों में चुनाव बाद हिंसा में नौ लोग घायल हुए और एक घर में आग लगा दी गई।

हिंसा बढ़ने पर, 14 फरवरी की रात को नटोरे जिले के लालपुर उपजिला में बीएनपी कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच हुई झड़प में छह लोग घायल हो गए थे।

बांग्लादेश के जाने-माने अखबार द डेली स्टार ने लालपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज मोहम्मद मोजिबर रहमान के हवाले से इसकी जानकारी दी थी।

उन्होंने बताया कि दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और मौके से एक बंदूक बरामद की गई थी।

ढाका की ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि 13वें संसदीय चुनाव के ऐलान बाद अक्टूबर 2025 से 14 फरवरी के बीच चुनाव से जुड़ी हिंसा में 10 लोग मारे गए और करीब 2,503 घायल हुए।

नतीजों के मुताबिक, एचआरएसएस ने देश भर में हिंसा की 700 से अधिक घटनाएं रिकॉर्ड कीं, जिनमें 10 लोग मारे गए और 2,500 से अधिक घायल हुए।

इसमें यह भी बताया गया कि 34 लोगों को गोली लगी, जबकि 500 ​​से अधिक घरों, गाड़ियों, व्यवसायों, निर्वाचन कार्यालयों और पोलिंग सेंटरों में तोड़फोड़, लूटपाट या आग लगा दी गई।

तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश को अशांति और बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ से निपटने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 18 महीने का वो दौर जब मुहम्मद यूनुस शासन चला रहे थे।