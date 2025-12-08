Bangladesh BNP Clash : गाजीपुर नॉमिनेशन को लेकर आपस में भिड़े बीएनपी के लोग, झड़प में 10 घायल

ढाका: बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल भी काफी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अंदर अंदरूनी झगड़े का एक नजारा फिर से दिखा।

दरअसल, गाजीपुर जिले में एक चुनाव क्षेत्र के लिए पार्टी के नॉमिनेशन को लेकर बीएनपी के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार इस झड़प में कम से कम दस लोग घायल हो गए।

रविवार शाम कालियाकैर उपजिला में गाजीपुर-1 सीट को लेकर बीएनपी उम्मीदवार तथा कालियाकैर नगरपालिका के पूर्व मेयर मुजीबुर रहमान के समर्थकों और पार्टी की पूर्व स्थायी समिति के सदस्य चौधरी तनवीर अहमद सिद्दीकी के पुत्र इशराक सिद्दीकी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इशराक को पार्टी की ओर से नॉमिनेशन नहीं दिया गया था, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

रिपोर्ट्स के अनुसार इस झड़प की वजह से पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पार्टी के कई चुनावी कैंपेन दफ्तर और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई।

इस बात की पुष्टि करते हुए, गाजीपुर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (क्राइम) ने कहा, "बीएनपी के दो गुटों में हमले और आगजनी हुई। दोनों पक्षों से बातचीत के बाद शांति बनाए रखने की कोशिशें चल रही हैं।"

स्थानीय सूत्रों के हवाले से, बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि इशराक सिद्दीकी के समर्थकों ने रविवार दोपहर कालियाकैर उपजिला के राखालियाचला इलाके में एक विरोध रैली की।

रैली के दौरान जैसे ही समर्थकों का जमावड़ा होना शुरू हुआ, बीएनपी उम्मीदवार मुजीबुर रहमान के कथित 20-25 लोगों का एक समूह मोटरसाइकिल पर आया और हमला कर दिया। इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए।

घायलों को बाद में शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इशराक सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि नॉमिनेशन के फैसले से नाराज नेताओं के गुस्से को दबाने के लिए इस तरह से जानबूझकर हमला किया गया।

उन्होंने कहा, “इस सीट को जिस तरह से हैंडल किया गया, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, फिर भी मुजीबुर रहमान के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। कुछ को बिना वजह हिरासत में भी लिया गया। अब पूरे इलाके में डर फैल गया है।”

बता दें, बीते दिन बांग्लादेशी मीडिया ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग इस हफ्ते किसी भी दिन आम चुनाव और जनमत संग्रह की तारीख की घोषणा कर सकता है। ढाका के निर्वाचन भवन में रविवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नासिर उद्दीन की अध्यक्षता में कमीशन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश आम चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है।

मीटिंग के बाद बांग्लादेशी मीडिया को जानकारी देते हुए इलेक्शन कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अबुल फजल एमडी सनाउल्लाह ने कहा, "चुनाव की तारीख इस हफ्ते किसी भी दिन घोषित की जाएगी।"

--आईएएनएस