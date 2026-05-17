थाइलैंड: बैंकॉक में मालगाड़ी ने यात्री बस को मारी टक्कर, 8 की मौत

बैंकॉक: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को एक मालगाड़ी सड़क पर खड़ी बस को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

अग्निशमन कर्मचारी और बचावकर्मियों ने टक्कर वाली जगह को घेर लिया, और जांच करने वालों को बस के जले हुए हिस्से में झांकते देखा गया।

बैंकॉक के मीडिया आउटलेट द नेशन के अनुसार, एयरपोर्ट रेल लिंक के मक्कासन स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और बस की टक्कर हो गई; शुरुआती रिपोर्ट में आठ लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस के हवाले से बताया गया कि शनिवार दोपहर बैंकॉक के रत्चथेवी जिले में हादसा हुआ, जिसके बाद बस में आग लग गई और कई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।

यह घटना शनिवार (16 मई) को दोपहर करीब 3.40 बजे असोक-दीन डेंग रोड पर रामा के बीच हुई। हादसा IX चौराहे और असोक-फेचाबुरी चौराहे पर हुई। रामा 199 रेडियो सेंटर (आधिकारिक और मुख्य अग्निशमन/आपातकालीन रेडियो और संचार केंद्र) ने फाया थाई फायर स्टेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद की।

टक्कर दोपहर में हुई, सोशल मीडिया पर तस्वीरों में दिख रहा है कि ट्रेन मीडियम स्पीड से एक लेवल क्रॉसिंग के पास पहुंची और फिर बस से टकरा गई, जिससे बस में तुरंत आग लग गई।

घटनास्थल पर संवाददाताओं से बात करते हुए उप-परिवहन मंत्री सिरिपोंग अंगकासाकुलकियात ने बताया कि सभी शव बस के अंदर ही मिले। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे।

कुछ वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन ट्रैफिक के बीच खड़ी बस को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान कई और वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वहां लगा बैरियर ठीक से काम कर रहा था या नहीं।

प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं, उनके कार्यालय के बयान के अनुसार।

अल जजीरा के मुताबिक दुर्घटना स्थानीय समयानुसार लगभग 3:40 बजे हुई, जब बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई।

--आईएएनएस