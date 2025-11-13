अन्तरराष्ट्रीय

Balochistan Internet Ban : बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, स्कूल बंद और यातायात पर भी प्रतिबंध

बलूचिस्तान में इंटरनेट-ट्रेन सेवाएं बंद, सुरक्षा अलर्ट से जनजीवन प्रभावित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 03:27 PM
पाकिस्तान: बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, स्कूल बंद और यातायात पर भी प्रतिबंध

नई दिल्ली/क्वेटा: बलूचिस्तान के 36 प्रांतों में 16 नवंबर तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। प्रांतीय गृह विभाग ने सुरक्षा कारणों से सेवाएं ठप करने की बात कही है। इतना ही नहीं, लगातार पांचवें दिन जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा भी स्थगित रही। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर के बीच दौड़ती है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग एन-70 के लोरलाई खंड पर परिवहन सेवाएं भी 14 नवंबर तक स्थगित कर दी गई हैं।

प्रांतीय गृह विभाग ने कहा कि सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है (12-16 नवंबर तक) और मौजूदा स्थिति के कारण ये सेवाएं निलंबित रहेंगी।

स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने अधिकारियों के हवाले से कहा, "पूरे प्रांत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा निलंबित रहेगी। हालांकि क्वेटा जिला इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।"

क्वेटा को इस प्रतिबंध से छूट थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों की शिकायत थी कि क्वेटा के कई हिस्सों में सिग्नल नहीं मिल रहे थे और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

प्रांतीय सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर 14 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग एन-70 के लोरलाई खंड पर टैक्सियों और निजी वाहनों सहित सभी परिवहन सेवाओं की आवाजाही को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

इस बीच, बुधवार को क्वेटा के छावनी क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज 12 से 16 नवंबर तक बंद रहेंगे।

पाकिस्तान रेलवे के अनुसार, क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस लगातार पांचवें दिन भी स्थगित रही। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह सेवा 13 नवंबर (गुरुवार) तक स्थगित रहेगी। हालांकि, इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा, कराची जाने वाली बोलन मेल सेवा भी स्थगित कर दी गई। हम न्यूज के मुताबिक रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बलूचिस्तान से अन्य प्रांतों के लिए ट्रेनों का संचालन "परिचालन और सुरक्षा कारणों से" अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

अधिकारियों ने ट्रेन या इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए कोई समय-सीमा घोषित नहीं की है, लेकिन कहा है कि ये उपाय "जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने" के लिए किए गए हैं।

दुनिया न्यूज के मुताबिक बलूचिस्तान सरकार ने संभावित आतंकवादी खतरों के चलते ये फैसला लिया। यह निर्णय क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने के उद्देश्य से कड़े सुरक्षा उपायों के तहत लिया गया है।

हाल के महीनों में, बलूचिस्तान के हालात बेहद खराब रहे हैं। आम नागरिकों पर हमले बढ़े हैं और लोगों के बीच असुरक्षा का माहौल बहुत ज्यादा है। वहीं, इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध भी आर्थिक तौर पर सरकार के लिए बड़ा झटका है। जनवरी 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स के बंद होने से हुए वित्तीय नुकसान के मामले में पाकिस्तान दुनिया में सबसे आगे था। डॉन ने इसी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देश को इससे 1.62 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था।

--आईएएनएस

 

 

Balochistan CrisisPakistan NewsSecurity Alertregional unrestTransport Suspensioninternet shutdownSouth Asia Updates

Related posts

Loading...

More from author

Loading...