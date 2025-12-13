अन्तरराष्ट्रीय

Balochistan Human Rights : बाज नहीं आ रही पाकिस्तानी सेना: छापेमारी के नाम पर कई बलूचों को हिरासत में रखा, आठ लापता

बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई तेज, जबरन गायब और नागरिक घायल
Dec 14, 2025, 07:59 AM
क्वेटा: एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने शनिवार को दावा किया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की दमनकारी कार्रवाई जारी है। हाल ही में सेना ने रेड डाली और कई बलूचों को उठाकर ले गई। इनमें से 8 अब लापता बताए जा रहे हैं। इन सबके नाम भी जाहिर किए गए हैं।

स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग, पांक ने बताया कि 10 दिसंबर को प्रांत के खुजदार में पाकिस्तानी सेना की छापेमारी के दौरान कई नागरिकों (मुख्य रूप से युवाओं) को हिरासत में लिया गया था और तब से वे लापता हैं।

पीड़ितों की पहचान आरिफ हम्बल, जमीर अहमद, जाहिद अहमद, बशीर अहमद, जहूर अहमद, अब्दुल मलिक, शाह नवाज और इरफान हुसैन के रूप में हुई है।

खुजदार के ग्रिशा इलाके में हालिया सैन्य अभियान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, मानवाधिकार संगठन ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जारी करते हुए "बलूचिस्तान में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का पूरा दस्तावेज बनाने और जागरूकता बढ़ाने" का संकल्प लिया।

बलूचिस्तान में अत्याचारों को उजागर करते हुए, एक अन्य मानवाधिकार संगठन, बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (बीवीजे) ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना ने अवारान जिले में रिहायशी इलाकों में कई गोले दागे, जिसमें बच्चों सहित करीब सात लोग घायल हो गए थे।

गवाहों का हवाला देते हुए, बीवीजे ने कहा कि गोले अवारान के मुख्य बाजार के अंदर गिरे, जहां परिवार मौजूद थे। इन हमलों से स्थानीय लोग काफी सहमे हुए हैं।

इस घटना की निंदा करते हुए, मानवाधिकार संगठन ने कहा कि यह हमला बलूचिस्तान में निहत्थे नागरिकों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई को दर्शाता है।

बीवीजे के अनुसार, "इन अभियानों के सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे और महिलाएं हैं। अवारान के विभिन्न समुदायों को लगातार पड़ रही रेड का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान कइयों को जबरन गायब भी कर दिया जा रहा है। आबादी वाले इलाकों में भारी हथियारों का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा और बुनियादी मानवीय मानकों की स्पष्ट उपेक्षा को दर्शाता है।"

मानवाधिकार संगठन ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया। कहा गया कि गोलाबारी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है।

बीवीजे ने आगे कहा, "सभी घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। रिहायशी इलाकों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बदहाल स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और राज्य पर बलूच आबादी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई बंद करने के लिए दबाव डालना चाहिए।"

इन संस्थानों का स्पष्ट कहना है कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, जहां बलूच अलगाववादी संघर्ष और सुरक्षा अभियानों के बीच आम लोग पीस रहे हैं।

--आईएएनएस

 

