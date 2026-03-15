Northern Territory Flood : बाढ़ प्रभावित नॉर्दर्न टेरिटरी को सहायता पहुंचाने के लिए सेना तैनात करेगी सरकार

सिडनी: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने रविवार को कहा कि नॉर्दर्न टेरिटरी (एनटी) में आई बाढ़ की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा।

अल्बनीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार ने क्षेत्र की राजधानी डार्विन से 270 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित कैथरीन के आस-पास के समुदायों को, विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स (एडीएफ) के जवानों की सहायता को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने आगे कहा, "जो भी लोग इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, वे जान लें कि हम राहत और बचाव, दोनों ही कामों में आपके साथ हैं।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्दर्न टेरिटरी की सरकार ने एडीएफ से मदद की गुहार लगाई है।

मार्च की शुरुआत से ही, यह क्षेत्र भीषण बाढ़ की चपेट में है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) की समाचार रिपोर्टों के अनुसार, कैथरीन में पिछले लगभग तीन दशकों की सबसे भीषण बाढ़ आई है, जिसके चलते आस-पास कई लोगों को इलाका खाली कराना पड़ा है। बाढ़ के पानी ने डार्विन नदी के किनारे बने घरों को भी डुबो दिया और ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया; वहीं, डेली नदी का जलस्तर बढ़ने से एक नया रिकॉर्ड बन गया।

नॉर्दर्न टेरिटरी में आई इस बाढ़ में अब तक किसी के भी हताहत होने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है; वहीं, क्वींसलैंड में बाढ़ की अलग-अलग घटनाओं में दो विदेशी पर्यटकों की मौत हो गई।

26 साल का युवक और 23 साल की एक युवती ब्रिस्बेन से लगभग 250 किमी दूर, राज्य के 'नॉर्थ बर्नेट' क्षेत्र की यात्रा पर निकले थे, लेकिन भारी बारिश और चारों ओर फैली बाढ़ के कारण वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए।

बुधवार की सुबह पुलिस, हेलीकॉप्टरों और 'स्टेट इमरजेंसी सर्विस' की मदद से एक आपातकालीन तलाशी अभियान शुरू किया गया। बुधवार दोपहर (स्थानीय समय के अनुसार), ब्रिस्बेन से 175 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित छोटे से कस्बे 'किलकिवन' के पास, बाढ़ के पानी में वह गाड़ी मिल गई जिसमें ये दोनों यात्रा कर रहे थे।

क्वींसलैंड पुलिस सर्विस ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की कि गाड़ी के अंदर से दो शव बरामद किए गए।

--आईएएनएस