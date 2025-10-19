अन्तरराष्ट्रीय

अधर में गाजा शांति योजना! इजरायली मंत्री स्मोट्रिच चाहते हैं 'वॉर'

Oct 19, 2025, 05:24 PM

तेल अवीव, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। इजरायल के मंत्री ने गाजा युद्धविराम को खत्म कर जंग शुरू करने का आह्वान किया है। वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिब्रू भाषा में महज एक शब्द लिखा जिसका मतलब है "वॉर" यानी "जंग"।

स्मोट्रिच ऐसे अकेले शख्स नहीं हैं जिन्होंने ये गुहार लगाई है, बल्कि इनके अलावा विपक्षी पार्टी यिसरायल बेयतेनु के अध्यक्ष एविगडोर लिबरमैन ने भी सीज फायर खत्म कर जंग की अपील की है।

लिबरमैन ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मध्य पूर्व में, केवल एक ही भाषा है—शक्ति। एक सच्ची लौह दीवार नीति। शून्य दरार, शून्य सहनशीलता। हमास अपनी सीमाओं का परीक्षण कर रहा है क्योंकि किसी ने उसे इसकी अनुमति दी है। वह खेल खेल रहा है और मारे गए बंधकों के शव की वापसी को टाल रहा है और अभी हाल ही में - उसने युद्धविराम का उल्लंघन किया और हमारे वीर सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में आईडीएफ बल पर गोलीबारी की।"

स्मोट्रिच ने कैबिनेट में युद्धविराम समझौते के खिलाफ मतदान किया था और पहले तर्क दिया था कि बंधकों की वापसी के बाद, इजरायल को "हमास को जड़ से खत्म करने और गाजा के वास्तविक विसैन्यीकरण के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि यह अब इजरायल के लिए कोई खतरा न रहे।"

योआज हेंडेल की नवगठित रिजर्विस्ट पार्टी, जो नेसेट (इजरायली संसद) में नहीं है, ने एक बयान जारी कर कहा कि इजरायल छोटी सेना की आवश्यकता या हमास के डरे होने के विश्वास जैसी पुरानी अवधारणाओं पर वापस नहीं लौट सकता।

बयान में कहा, "अब जब जीवित बंधक वापस आ गए हैं, तो इजरायल राज्य को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए: यदि वे निरस्त्र नहीं होते हैं, तो हम लड़ेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। यदि वे गिरे हुए लोगों को वापस नहीं करते हैं, तो हम स्वयं प्रवेश करेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। यदि वे युद्धविराम का उल्लंघन करते हैं? तो हम लड़ाई फिर से शुरू करेंगे।"

स्मोट्रिच और लिबरमैन के विचार ऐसे समय में आगे आए हैं जब दोनों ही पक्ष (हमास और इजरायल) एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं।

--आईएएनएस

केआर/

