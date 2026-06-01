अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले शंघाई में योग की धूम, भारतीय महावाणिज्यदूत ने दो विशेष कार्यक्रमों का किया उद्घाटन

शंघाई, 31 मई (आईएएनएस)। चीन के शंघाई में भारत के महावाणिज्यदूत प्रतीक माथुर ने रविवार को दो कर्टेन रेजर कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित किए गए, जिनमें पूर्वी चीन में योग और भारतीय वेलनेस परंपराओं के प्रति बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित किया गया।

रक्तदान के लिए आयोजित पहले कार्यक्रम में एक विशेष योग शिविर रखा गया, जिसे पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवकों द्वारा संचालित रक्तदान अभियान माना जाता है।

योग शिविर में मौजूद प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए महावाणिज्यदूत प्रतीक माथुर ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल, समग्र कल्याण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में योग और आयुष आधारित वेलनेस पद्धतियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता और समाजसेवा पर योग का जोर, रक्तदान शिविर की स्वयंसेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ पूरी तरह मेल खाता है। इसके बाद प्रतीक माथुर ने वार्षिक ईस्ट चाइना इंडियन कम्युनिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भी संबोधन दिया।

उन्होंने पूरे इलाके में योग के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदारी के लिए भारतीय समुदाय का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पूर्वी चीन योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें अलग-अलग देशों और बैकग्राउंड के लोगों की भागीदारी बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि दोनों इवेंट्स में लगभग 500 लोग शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में योग इंसानियत की साझा सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है, जो देश और संस्कृति की सीमाओं से परे है और अच्छी सेहत और सेहत की दुनिया भर में कोशिशों में योगदान देता है।

ये इवेंट्स 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 सेलिब्रेशन से पहले कॉन्सुलेट की चल रही आउटरीच एक्टिविटीज के हिस्से के तौर पर आयोजित किए गए थे, जिसमें भारतीय समुदाय, भारत के चीनी दोस्त, योग करने वाले, स्टूडेंट्स और पूर्वी चीन के वेलनेस के शौकीन लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

इस साल 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी थीम "योगा फॉर हेल्दी एजिंग" है। यह सभी उम्र के लोगों के लिए योग की महत्ता पर जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक बयान के मुताबिक, योग हेल्दी एजिंग के लिए एक कीमती अभ्यास हो सकती है क्योंकि यह उन कई क्षमताओं का समर्थन करती है जो लोगों को उम्र बढ़ने के साथ सक्रिय और आत्मनिर्भर रहने में मदद करती हैं।

योग संतुलन, लचीलापन, ताकत और मोबिलिटी को बेहतर बनाने और मानिक स्वास्थ्य और तनाव का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है।

चूंकि, योग को अलग-अलग फिटनेस लेवल और स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से बदला जा सकता है, इसलिए यह कई बुजुर्गों को अपनी शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने का एक आसान तरीका बताता है।

ये फायदे डब्ल्यूएचओ के हेल्दी एजिंग के दशक (2021–2030) के कई लक्ष्यों का समर्थन करते हैं, जिसमें आजादी को बढ़ावा देना, गिरने का खतरा कम करना, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना और स्वास्थ्य और सेहत के लिए व्यक्ति केंद्रित नजरिए को बढ़ावा देना शामिल है।

--आईएएनएस

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