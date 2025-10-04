अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एकतरफा बलपूर्वक उपायों पर अंकुश लगाने का चीन का आह्वान

बीजिंग, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र स्थित चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू छोंग ने समान विचारधारा वाले देशों की ओर से 3 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में एकतरफा बलपूर्वक उपायों पर एक संयुक्त बयान दिया, जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयमित रहना चाहिए, एकता और सहयोग को मजबूत करना चाहिए और इस अवैध कृत्य पर दृढ़ता से अंकुश लगाना चाहिए।

फू छोंग ने कहा कि वर्तमान में, एकतरफावाद बड़े पैमाने पर फैल रहा है, जंगल का कानून व्याप्त है, और एकतरफा बलपूर्वक उपाय प्रचलित हैं। इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि एकतरफा दबावपूर्ण उपाय अंतरराष्ट्रीय अराजकता पैदा करने वाले तथा विश्व व्यवस्था को कमजोर करने वाले मुख्य दोषियों में से एक हैं। विकासशील देश और उनके नागरिक एकतरफा दमनकारी उपायों के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं। ये एकतरफा बलपूर्वक उपाय संप्रभु समानता और सहयोग के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, साथ ही बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हैं।

फू छोंग ने कहा कि हम समूह 77 और चीन के 2025 मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र का स्वागत करते हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि विकासशील देशों के विरुद्ध एकतरफा प्रतिबंध सहित एकतरफा बलपूर्वक उपाय लागू करने से आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रों के बीच संवाद और समझ में भी कोई योगदान नहीं होता है।

फू छोंग ने कहा कि हम एकतरफा बलपूर्वक उपायों के प्रति अपना विरोध दोहराते हैं और कुछ पश्चिमी देशों से आह्वान करते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के न्यायोचित आह्वान पर ध्यान दें, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करें, तथा एकतरफा बलपूर्वक उपायों को तुरंत, बिना शर्त और पूरी तरह से हटा लें। वर्तमान परिस्थितियों में, हमें एकता और सहायता को मजबूत करना चाहिए, टकराव और विभाजन का विरोध करना चाहिए, समान रूप से वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए और सभी के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करनी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/