बीजिंग, 29 नवंबर (आईएएनएस)। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हाल में थाईवान के बारे में गलत बयान जारी किया। इसे लेकर कई देशों के लोगों ने कहा कि थाईवान मामला चीन का अंदरूनी मामला है। साने ताकाइची के बयान से जाहिर है कि इतिहास में जापान द्वारा किए गए फासीवादी अपराधों पर उसे कोई पछतावा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जापान के सैन्यवाद के फिर से शुरू होने से सतर्क रहना होगा।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने 28 नवंबर को कहा कि पाकिस्तान एक चीन की नीति पर दृढ़ता से कायम रहता है और स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि चीनी जन गणराज्य की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र वैध सरकार है। थाईवान चीन की प्रादेशिक भूमि का एक अभिन्न भाग है। पाकिस्तान 'दो चीन' या 'एक चीन एक थाईवान' बनाने की सभी कुचेष्टा का विरोध करता है।

इराक के चीन मैत्री संघ के अध्यक्ष हैदर रुबाई ने कहा कि थाईवान के मुद्दे पर जापान का बयान बिलकुल निराधार है, जो अनुचित और अस्वीकार्य हस्तक्षेप है। इराक चीन की प्रभुसत्ता का सम्मान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चीन की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा करता है। थाईवान चीन की प्रादेशिक भूमि का एक अभिन्न भाग है। इराक जापान समेत देशों द्वारा चीन के अंदरूनी मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/