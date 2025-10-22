अन्तरराष्ट्रीय

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर विशेष ध्यान दे रहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 22, 2025, 03:31 PM

बीजिंग, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि चीन के विकास का विश्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विश्व शांति, स्थिरता, विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

रूसी विज्ञान अकादमी के चीन और आधुनिक एशिया अनुसंधान संस्थान में राजनीतिक अध्ययन एवं पूर्वानुमान केंद्र के निदेशक ट्रोशिंस्की ने कहा कि हम 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसके परिणामों को देखने और चीन के विकास पथ को समझने के लिए उत्सुक हैं। चीन का विकास प्रदर्शन सराहनीय है और वैश्विक आर्थिक विकास में एक प्रमुख शक्ति बन गया है।

जर्मन विदेश नीति विशेषज्ञ सेविम डैडेलन ने कहा कि 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति का चौथा पूर्णाधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया एक अशांत दौर से गुजर रही है और हमें ऐसे सक्रिय उपायों की आवश्यकता है, जो स्थिरता, शांति और आर्थिक सुरक्षा ला सकते हैं। अगले चरण के लिए चीन की विकास योजना पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया गया है और मैं इसके लिए उत्सुक हूं।

अमेरिकी वायर्ड पत्रिका के संस्थापक संपादक केविन केली ने कहा कि मेरा मानना है कि दीर्घकालिक योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम महान उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। इसलिए, मैं चीन द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने का पुरजोर समर्थन करता हूं। चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है और वैश्विक हरित परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। यह चीन और विश्व दोनों के लिए अच्छा है।

ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय में एशियाई अध्ययन केंद्र के निदेशक हामिद वफाई ने कहा कि 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2021-2025) के दौरान, चीन ने उच्च-गुणवत्ता वाले विकास में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ईरानी राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति दोनों ने चीन के विकास की बहुत प्रशंसा की है। ईरानी विश्वविद्यालय वर्तमान में चीन की पंचवर्षीय योजना प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह रणनीतिक विकास प्रणाली और इसकी उपलब्धियां विभिन्न देशों के लिए चीन के साथ आदान-प्रदान के योग्य हैं।

एबीसी ने बताया कि 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन चीन के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक है। चार दिवसीय बैठक 2026-2030 के लिए चीन के विकास खाका को निर्धारित करेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...