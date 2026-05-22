अन्तरराष्ट्रीय

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए ढांचे संबंधी प्रस्तुत चार प्रस्तावों में रणनीतिक टकराव को अस्वीकार करना शामिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

बीजिंग, 21 मई (आईएएनएस)। चीन और रूस ने बहुध्रुवीयता और एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वकालत करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व को आगे बढ़ाने और एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण के लिए चार सूत्रीय प्रस्ताव को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। यह हमारे युग के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है: "अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस दिशा में अग्रसर हैं?"

सीजीटीएन द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला के आंकड़ों से पता चलता है कि पारस्परिक सम्मान, निष्पक्षता और न्याय तथा पारस्परिक लाभ वाले सहयोग के सिद्धांत, जिनका समर्थन नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध करते हैं, एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बन गए हैं। उत्तरदाताओं ने विश्व को टकराव वाले क्षेत्रों और गुटों में विभाजित करने का विरोध किया और एक अधिक एकजुट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण पर बल दिया - एक ऐसा समुदाय जो एक-दूसरे के मूलभूत हितों का सम्मान करता है, एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करता है और पारस्परिक लाभ वाले सहयोग का अनुसरण करता है।

सर्वप्रथम, खुलापन और समावेशिता समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मूलभूत पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। दूसरा, अविभाज्य सुरक्षा विश्व शांति की मूलभूत गारंटी है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र वैश्विक शासन का मूल तत्व है। चौथा, सभ्यताओं और मूल्यों की विविधता मानव समाज की एक अनमोल धरोहर है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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