अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान का उद्घाटन समारोह हांगकांग में आयोजित

बीजिंग, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन के हांगकांग में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान का उद्घाटन समारोह 20 अक्टूबर को हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान की स्थापना पर कन्वेंशन के सदस्य देशों और हस्ताक्षरकर्ताओं के लगभग 200 प्रतिनिधियों के साथ-साथ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इस समारोह में भाग लिया।

चीनी उप विदेश मंत्री हुआ छ्वनयिंग ने अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान ने केवल पांच महीनों में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर, प्रवर्तन और संचालन की शुरुआत कर दी। यह गति अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास के इतिहास में अभूतपूर्व है और यह पूरी तरह से दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान समय की प्रवृत्ति के अनुरूप है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान का दर्शन वैश्विक शासन पहलों के साथ अत्यधिक सुसंगत है, यह मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में कानून के शासन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और हांगकांग को "मध्यस्थता की राजधानी" बनने में भी मदद करेगा।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में नए योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान में सक्रिय रूप से शामिल होने और इसका पूरा उपयोग करने के लिए और अधिक देशों का स्वागत किया।

अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान की महासचिव, टेरेसा चेंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान बहुपक्षवाद को महत्व देता है और उसका पालन करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के क्षेत्र में एक वैश्विक सार्वजनिक उत्पाद और एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान का उद्देश्य अंतर्राज्यीय विवादों, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करना है।

