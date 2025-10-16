अस्थायी 'युद्धविराम' के बीच पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर शिकंजा कसा

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों ने सीमा पर लड़ाई बढ़ने के बाद से पुलिस उत्पीड़न, गिरफ्तारी और बेदखली में वृद्धि का आरोप लगाया है, जिससे हजारों विस्थापित परिवारों में भय और अनिश्चितता बढ़ गई है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दोनों देशों के बीच दो मुख्य सीमा चौकियों पर एक सप्ताह तक रुक-रुक कर लेकिन भीषण लड़ाई के बाद दोनों सरकारों द्वारा घोषित अस्थायी युद्धविराम की खबरें दे रहा था।

इस बीच, पाकिस्तान में, अधिकारियों ने क्वेटा में प्रवासियों को अपने घर और दुकानें खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और देश में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जैसा कि गुरुवार को अफगान ऑनलाइन खामा न्यूज ने बताया।

उपायुक्त मंसूर अहमद ने कहा कि अफगान नागरिकों को संपत्ति किराए पर देने वाले मकान मालिकों और दुकानदारों को सात दिनों के भीतर अपनी संपत्ति खाली करने का आदेश दिया गया है।

स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन दल समय सीमा समाप्त होने के बाद निरीक्षण शुरू करेंगे, रिपोर्ट में आगे कहा गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि अधिकारियों ने संपत्ति मालिकों को आदेश का पालन न करने पर जुर्माना और संभावित गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी है।

अधिकारियों ने दावा किया है कि यह कदम देश भर में अनिर्दिष्ट अफगान शरणार्थियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है।

शहर के हजारा कस्बे के निवासियों ने बताया कि पुलिस घर-घर जाकर तलाशी ले रही है, दुकानों और घरों की जांच कर रही है और बिना दस्तावेजों वाले लोगों को हिरासत में ले रही है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा और अफगान-पाकिस्तान सीमा पर भारी गोलीबारी के साथ हुई इस अचानक कार्रवाई से इस्लामाबाद की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।

दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में खटास आने के बाद से, डूरंड रेखा पर महीनों से झड़पें चल रही थीं।

इस्लामाबाद दावा करता रहा है कि तालिबान शासन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के उन तत्वों को पनाह दे रहा है जो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं।

टीटीपी का सशस्त्र मिलिशिया पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ चल रही गोलीबारी में शामिल है।

तालिबान नेतृत्व ने आतंकवादी समूहों को पनाह देने के आरोपों को लगातार खारिज किया है और दावा किया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। 29 फरवरी, 2020 को दोहा में हस्ताक्षरित संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 'अफगानिस्तान में शांति लाने के समझौते' में भी यही बात कही गई है।

इस बीच, अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने बताया कि भारी गोलीबारी के कारण तोरखम सीमा बंद होने के बाद सैकड़ों यात्री, मरीज़ और मालवाहक ट्रक फंस गए हैं, जिससे दोनों पक्षों के व्यवसायों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।

इसमें तखर प्रांत के कैंसर रोगी बाबा मुराद के हवाले से बताया गया है, जिनका पाकिस्तान के एक विशेष कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए अपॉइंटमेंट था, लेकिन तोरखम बंद होने के कारण उनके इलाज के दो दिन बीत चुके हैं।

अब, चार दिनों से जलालाबाद में फंसे हुए, उन्हें डर है कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा, और वे अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। अफगान न्यूज चैनल ने यात्रियों, व्यापारियों और ड्राइवरों से भी बात की, और सभी ने पाकिस्तान से व्यापार को राजनीति या युद्ध के औजार के रूप में इस्तेमाल न करने का आग्रह किया।

