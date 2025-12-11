अन्तरराष्ट्रीय

अस्थायी संघर्ष विराम नहीं, स्थायी शांति पर काम कर रहे हैं: रूस

Dec 11, 2025, 05:57 PM

मॉस्को, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा, इस पर बाहरी भविष्यवाणियों के बावजूद मॉस्को अपने लक्ष्यों की दिशा में काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर रूस के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंच पर रखा है।

लावरोव ने कहा कि रूस का मकसद युद्ध में "सीजफायर" या अस्थायी राहत नहीं, बल्कि "स्थायी और टिकाऊ शांति" स्थापित करना है।

टीएएएस समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने यूक्रेन संकट के समाधान पर आयोजित दूतावास राउंडटेबल में कहा, “हमारे विशिष्ट उद्देश्यों को राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से बताया है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जहां यह समझ बनी कि अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी शांति की दिशा में कैसे बढ़ा जाए। हम अपना रास्ता किसी भी तय समयसीमा से प्रभावित हुए बिना जारी रखेंगे।”

उन्होंने कहा कि रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा और “रूसी लोगों की रक्षा” है, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि “कीव शासन ने आतंकवादी करार देकर उनके अधिकार छीन लिए हैं।”

इससे एक दिन पहले, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी कहा था कि रूस का ध्यान किसी सीजफायर पर नहीं, बल्कि स्थायी शांति पर है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के “एनर्जी ट्रूस” प्रस्ताव पर कहा, “हम युद्धविराम पर नहीं, शांति पर काम कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि टिकाऊ और दीर्घकालिक शांति तथा इस पर दस्तावेजों के हस्ताक्षर रूस की प्राथमिकता है।

पेसकोव ने यह भी कहा कि रूस द्वारा हाल में अमेरिका की यूक्रेन शांति योजना को खारिज करने की खबरें “गलत” हैं। उन्होंने पुष्टि की कि राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच किसी भी समय फोन पर बातचीत हो सकती है, हालांकि यह तभी सार्थक होगी जब विशेषज्ञ स्तर पर प्रगति हो।

उन्होंने कहा, “फोन कॉल किसी भी समय संभव है, लेकिन पहले विशेषज्ञ स्तर पर कुछ ठोस परिणाम निकलने जरूरी हैं, जिनके आधार पर शीर्ष स्तर की बातचीत की जा सके।”

पेसकोव ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान में ट्रम्प प्रशासन द्वारा दी गई मदद के लिए आभार भी व्यक्त किया।

