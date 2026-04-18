अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हेकमैन के साथ साक्षात्कार

बीजिंग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स हेकमैन ने हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप को एक विशेष साक्षात्कार दिया। चीनी सरकार के मैत्री पुरस्कार से सम्मानित हेकमैन ने इस सम्मान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। पिछले लगभग एक दशक से चीन हेकमैन के शोध का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने चीन पर काफी समय और ऊर्जा खर्च की है और चीन में उनकी गहरी रुचि है।

हेकमैन ने कहा कि उन्होंने चीन की विकास की अभूतपूर्व उपलब्धियों को देखा है, चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और जीवंत है।

हेकमैन ने कहा कि चीनी अर्थव्यवस्था के प्रति उनका आशावाद उनके दीर्घकालिक अवलोकन से उपजा है। उनका मानना है कि चीनी लोग ज्ञान से परिपूर्ण हैं और उनकी सामाजिक नींव मजबूत है।

हेकमैन ने कहा कि चीन के समग्र विकास को देखने पर पता चलता है कि, चाहे वह व्यावसायिक संरचना में बदलाव हो या औद्योगिक उन्नयन, चीन ने अपने वस्तु उत्पादन की गुणवत्ता में चरणबद्ध सुधार हासिल किया है, साथ ही इसकी रसद प्रणाली में भी काफी सुधार हुआ है, जिससे विकास विश्लेषण अधिक व्यापक हो जाता है।

हेकमैन ने कहा कि चीन का बुनियादी ढांचा— राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे और देश की समग्र कनेक्टिविटी और रसद प्रणाली अधिक पूर्ण और गतिशील हो गई है, जिसके सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इसके अलावा, चीन ने वैश्विक व्यापार और अकादमिक अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में विकास का उच्च स्तर हासिल कर लिया है। इसलिए, चीन ने लगभग हर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है।

साक्षात्कार में, प्रोफेसर हेकमैन ने इस बात पर जोर दिया कि चीन ने आर्थिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में जीवंतता का प्रदर्शन किया है और अधिक खुले दृष्टिकोण के साथ दुनिया में एकीकृत हो रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीनी लोगों के साथ अपने संवादों में उन्होंने उनके मजबूत राष्ट्रीय गौरव और उनकी मेहनती, व्यावहारिक भावना को महसूस किया है, और उन्होंने चीन की निरंतर सफलता की कामना की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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